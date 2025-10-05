Des attaques ont occasionné des morts et des blessés à Segbana et Kalalé

Une double attaque perpétrée au Nord Bénin dans la nuit du samedi 4 au dimanche 5 octobre 2025 s’est soldée par des pertes en vies humaines, des blessés et quelques personnes enlevées. L’armée a déployé des renforts dans la zone.

Deux attaques simultanées attribuées à des individus armés non identifiés (IANIs) au Nord du Bénin. Selon Fraternité FM, la première attaque s’est produite à Segbana, commune frontalière du Nigéria, située dans le département de l’Alibori. Aux alentours de minuit, un poste de police a été pris pour cible par des hommes lourdement armés. L’assaut a donné lieu à de violents échanges de tirs, au cours desquels trois policiers ont perdu la vie.

La seconde attaque a eu lieu à Kalalé, dans le département du Borgou. Elle a opposé des militaires béninois à un groupe armé. Bien que les assaillants aient été repoussés, ils ont réussi à capturer une famille entière, deux parents et leurs trois enfants, avant de se replier.

Un véhicule de l’armée a sauté sur un engin explosif improvisé lors de l’opération, occasionnant plusieurs blessés, informe la même source.

Les Forces de défense et de sécurité sont déployées en renfort dans la zone pour contrer les incursions des assaillants.

