3 ministres déchargés, 1 Secrétaire d’Etat à l’énergie nommé

Trois départs et le rattachement de deux ministères au sein du gouvernement du président Patrice Talon ce lundi 17 avril 2023.

Le président de la République Patrice Talon a procédé au remaniement de son gouvernement.

Les ministres Sévérin Quenum de la Justice, Hervé Hêhomey des transports et Dona Jean-Claude Houssou de l’énergie sont sortis du gouvernement ce lundi 17 avril 2023.

Le garde des sceaux Sévérin Quenum a été remplacé par l’avocat Me Yvon Détchénou.

Le ministère des transports a été rattaché au ministère du Cadre de vie et du développement dirigé par José Tonato.

Le ministère de l’Energie a été rattaché au Ministère de l’Eau et des Mines dirigé par Samou Séidou Adambi.

Un portefeuille de Secrétaire d’Etat à l’énergie a été créé.

M. M.

17 avril 2023 par