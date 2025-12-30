3 individus arrêtés avec du chanvre indien dans un couvent

Le commissariat du 4ᵉ arrondissement de Ouidah a arrêté, samedi 27 décembre 2025, 3 personnes dans un ancien couvent transformé en ghetto à Agondji Kpèvi.

Un couvent utilisé par des consommateurs de drogue a été investi par la Police, samedi 27 décembre 2025, à Agondji Kpèvi dans la commune de Ouidah.

Lors de la perquisition, les forces de l’ordre ont saisi plusieurs kilos de chanvre indien, dont deux gros colis, une boulette ouverte et une baguette.

Deux suspects ont reconnu détenir et consommer la drogue, l’un admettant également l’acheminement depuis un pays voisin.

Le troisième a reconnu être consommateur.

Les autres occupants du lieu ont pris la fuite. La Police poursuit les enquêtes pour identifier et interpeller d’éventuels complices.

M. M.

30 décembre 2025 par ,