3 établissements au Bénin autorisés à ouvrir les services de PI-SPI

Trente et un (31) structures dont trois (03) au Bénin sont autorisées à ouvrir les services de la Plateforme Interopérable du Système de Paiement Instantané (PI‑SPI) à partir du 30 septembre 2025.

Les services de la Plateforme Interopérable du Système de Paiement Instantané (PI‑SPI) seront lancés le 30 septembre 2025. Dans l’espace de l’Union Economique Monétaire Ouest Africaine, 31 établissements sont autorisés. Il s’agit de banques, d’institutions de microfinance, émetteurs de monnaie électronique.

Au Bénin, Coris Bank, Orabank et Moov Money sont les établissements autorisés à offrir ces services. Ils ont répondu aux exigences techniques et de sécurité fixées par la BCEAO pour cette phase.

La Plateforme Interopérable du Système de Paiement Instantané (PI-SPI) permet des transferts d’argent en temps réel entre différents comptes bancaires, portefeuilles mobiles et institutions de microfinance, indépendamment u type de compte utilisé. Cette phase permettra de « confirmer les performances du système en conditions réelles, notamment en termes d’exigences de fiabilité, de sécurité et de fluidité ».

