mercredi, 12 novembre 2025

Sécurité à Pahou

3 escrocs arrêtés pour faux billets et portefeuilles magiques




03 individus ont été interpellés, mardi 11 novembre 2025 à Ahozon, dans l’arrondissement de Pahou, au cours d’une opération policière menée par le commissariat d’arrondissement.

Pris en flagrant délit d’escroquerie et de mise en circulation de faux billets de banque, trois suspects ont été arrêtés, mardi 11 novembre à Ahozon dans l’arrondissement de Pahou.

Selon la police, ils proposaient à leurs victimes des « savons de chance » et des « portefeuilles magiques » censés multiplier l’argent.

L’arrestation a eu lieu dans une maison où les mis en cause se seraient retranchés. La perquisition a permis de découvrir cinquante faux billets de 10.000 FCFA, plusieurs téléphones portables, des cartes SIM et du matériel lié à des pratiques de charlatanisme.

Les trois suspects ont reconnu les faits lors de leur audition. Ils seront remis au Centre national d’investigations numériques (CNIN) pour la poursuite de l’enquête, a précisé la Police.
M. M.

www.24haubenin.bj

12 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




