3 douaniers risquent 12 mois de prison

Trois douaniers et trois ‘‘Klébés’‘ (démarcheurs) risquent 12 mois de prison dont 06 mois ferme dans un dossier de sortie frauduleuse du soja du territoire béninois, selon les réquisitions faites par le Ministère public à l’audience du lundi 15 mai 2023 à la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET).

Les prévenus ont été arrêtés en novembre 2022 à la suite de l’arraisonnement de plusieurs camions contenant 42 tonnes de soja au poste frontalier de Prèkètè sis dans la commune de Bassila. Il s’agit d’une violation du décret portant interdiction d’exportation du soja en République du Bénin, selon le parquet de la Cour.

Pour les prévenus poursuivis pour des faits d’« abus de fonctions et de complicité d’abus de fonctions », la défense a plaidé la relaxe pure et simple.

Le Ministère public, représenté par le premier substitut du procureur spécial près la CRIET, Armand Hounguè a requis 12 mois de prison dont 06 mois ferme contre les trois douaniers ainsi que leurs ‘‘Klébés’‘. Il a été demandé également la restitution des camions arraisonnés et contenant 42 tonnes de soja au profit de l’Etat

Le dossier a été mis en délibéré pour le 05 juin 2023.

