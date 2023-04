3 cybercriminels arrêtés, voitures de luxe, plus de 3 millions saisis

L’Office Central de Répression de la Cybercriminalité (OCRC) a procédé, mardi 11 avril 2023, à l’interpellation d’un cybercriminel et deux de ses complices à Gbégamey et Vodjè, des quartiers de Cotonou.

Les deux complices seraient des caissières dans des agences spécialisées dans les opérations de transfert d’argent, de vente de cartes SIM et cartes bancaires étrangères.

Des centaines de cartes SIM de plusieurs pays étrangers, des cartes bancaires, des véhicules haut de gamme de marque Range Rover et Mercedes, des smartphones, autres téléphones à touches et une somme de trois (03) millions FCFA ont été saisis à l’issue de l’opération.

Les trois cybercriminels présumés seront présentés au Procureur spécial près la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme dans les prochains jours.

