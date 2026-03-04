3 centres d’accueil seront construits pour accompagner les victimes

En Conseil des ministres ce mercredi 4 mars 2026, le gouvernement a autorisé la contractualisation pour la conduite des études techniques et la construction de centres d’accueil, d’hébergement et d’accompagnement des victimes de violences basées sur le genre.

La prise en charge des victimes de violences basées sur le genre dans les meilleures conditions, repose sur 5 composantes que sont le soutien psychologique, la prise en charge médicale, l’assistance juridique et judiciaire, la prise en charge psychologique et l’accompagnement social.

Selon le Conseil des ministre, l’accompagnement social permet de prendre en compte leurs besoins tels que la mise en confiance, l’écoute, l’évaluation et la réponse aux besoins urgents y compris l’hébergement provisoire dans un cadre sécurisé, respectueux de ses droits et garantissant la confidentialité et la non-discrimination, l’évaluation approfondie à travers l’enquête sociale et la réinsertion sociale.

Le gouvernement a noté que dans le dispositif actuel d’accompagnement, le volet « hébergement provisoire » indispensable au protocole de prise en charge fait défaut. Il est donc prévu la construction de trois centres d’accueil respectivement à Parakou, Allada et Savalou.

Le gouvernement a donc autorisé la contractualisation avec une entreprise expérimentée pour les études techniques subséquentes et la conduite des travaux.

