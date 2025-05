3 cas confirmés de Mpox au Togo, plus de 55 contacts en observation

Le Togo, pays voisin du Bénin compte désormais 3 cas confirmés de Mpox (variole) ou variole simienne. Une cinquantaine de suspects sont en observation

Le Mpox (variole du singe ou Monkeypox) est présent au Togo. Le premier cas a été confirmé par le gouvernement le 16 mai dernier. Il s’agit d’une femme de 22 ans, résidant dans la région du Grand Lomé. Deux autres cas dont un homme et une femme ont été aussi confirmés. Selon le professeur Anoumou Dagnran, coordonnateur du comité de riposte au micro de RFI, ils ont été en contact avec plus de 55 personnes. Selon le médecin, trois quarts des malades ont des lésions cutanées sur les paumes des mains.

« Il faut isoler ces patients et c’est ce que nous avons fait depuis la découverte des premiers cas. C’est fondamental pour couper la chaîne de transmission », a confié le professeur Dagnran à RFI. Pour faire face à cette maladie virale et contagieuse, le Togo a renforcé la surveillance épidémiologique. Les autorités sensibilisent aussi la population sur les mesures préventives et la conduite à tenir devant des signes de suspicion.

Le Mpox se transmet par contact direct ou indirect avec du sang, des liquides organiques ou des lésions de la peau ou encore des muqueuses d’animaux infectés. Il se manifeste par une fièvre, des courbatures, éruptions cutanées et peut conduire à la mort.

