3 arènes culturelles prévues à Parakou, Abomey et Natitingou

Parakou, Abomey et Natitingou abriteront des arènes culturelles. Un appel d’offres international relatif aux travaux de construction des 3 arènes a été lancé le 25 août 2023.

Les travaux de construction des trois arènes dans les villes de Parakou, Abomey et Natitingou démarrent bientôt.

L’appel d’offres relatif à la construction de l’arène culturelle d’Abomey (lot1), l’arène culturelle de Parakou (lot2) et l’arène culturelle de Natitingou (lot3) a été lancé.

Le coût d’objectifs est estimé à 1.850.000.000 FCFA HT pour chacune des trois arènes culturelles à réaliser, selon la Société des Infrastructures Routières et de l’Aménagement du Territoire (SIRAT SA).

Les travaux de construction de l’arène culturelle d’Abomey, celle de Parakou et de l’arène culturelle de Natitingou seront réalisés en 12 mois.

