3 afro-descendants obtiennent la nationalité béninoise

Trois (3) afro-descendants ont reçu ce samedi 26 juillet 2025, leur attestation de nationalité béninoise. La cérémonie a eu lieu en présence du ministre des Affaires étrangères Olushegun Adjadi Bakari, le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean Michel Abimbola et le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Yvon Détchénou.

Joseph Gabendy, Smeralda David Romuald et Wilson Ciara Princess sont désormais des citoyens béninois. C’est grâce à la la mise en œuvre de la loi n°2024-31 du 2 septembre 2024 relative à la reconnaissance de la nationalité béninoise aux Afro-descendants. Selon le ministre de la Justice, cet acte traduit « une mémoire douloureuse, une quête contemporaine de soi et des siens, la reconnaissance d’une citoyenneté béninoise transnationale, la construction de ponts culturels entre le Bénin et sa diaspora, parce que l’afro descendance interroge les notions d’appartenance, une histoire de ruptures et de résistances ». « Elle est un combat pour la dignité, la justice, la visibilité et l’appartenance », a ajouté Yvon Détchénou.

Ce droit au retour et à la citoyenneté pour les descendants d’Africains subsahariens est une première dans l’histoire juridique du Bénin. Les récipiendaires se sont réjouis de cette avancée au Bénin. En tant que citoyens béninois, ils ont désormais le devoir de respecter en toutes circonstances la constitution, les lois et les institutions de la République et de défendre l’intégrité du Bénin.

26 juillet 2025 par ,