Cinéma

‘’3 Cold Dishes’’ révèle la destination Bénin

(L’ADAC annonce la création d’un Bureau de Tournage)




Des scènes du grand film panafricain ‘’3 Cold Dishes’’ ont été tournés au Bénin. Ces scènes mettent en lumière le potentiel exceptionnel du pays comme destination de choix pour les productions cinématographiques internationales.

La bande-annonce officielle du grand film panafricain ‘’3 Cold Dishes’’ vient d’être dévoilée. Elle présente des « scènes époustouflantes comme les mangroves d’Adounko, le long de la Route des pêches à la statue de l’Amazone à Cotonou, en passant par les maisons sur pilotis de Ganvié, jusqu’à Grand-Popo, Porto-Novo et Calavi, les acteurs ont tourné des scènes épiques dans des lieux emblématiques qui mettent en valeur la transformation touristique du Bénin. »

Réalisé par Asurf Olusheyi, écrit par Tmi Adesina, et produit par des figures emblématiques telles que Burna Boy (producteur exécutif) et le Béninois Dansou Martial (co-producteur), “3 Cold Dishes" est une vitrine de la transformation touristique et artistique du Bénin.
Selon l’Agence de Développement des Arts et de la Culture (ADAC), le Bénin se révèle « au monde à travers ses sites les plus symboliques comme un futur pôle du cinéma international ».

L’ADAC annonce aussi la mise en place d’un projet majeur : le Bureau de Tournage. Ce nouvel instrument, selon la même source, permettra de faciliter les productions cinématographiques et audiovisuelles sur l’ensemble du territoire. « Le Bénin est prêt à accueillir le monde et à offrir des décors uniques pour les plus grandes histoires du cinéma. L’installation prochaine de notre Bureau de Tournage est un signal fort que nous adressons à l’ensemble de l’industrie cinématographique internationale », déclare William Codjo, Directeur Général de l’ADAC.

24 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




