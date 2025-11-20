jeudi, 20 novembre 2025 -

834 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

‎Cinéma

3 COLD DISHES projeté en avant-première à Cotonou ce dimanche




Le Palais des Congrès de Cotonou accueillera, dimanche 23 novembre à partir de 17h, l’avant-première francophone du film panafricain « 3 COLD DISHES », après Londres et Lagos. La projection marque le lancement officiel de la sortie du film dans les pays francophones.

‎Le film panafricain « 3 COLD DISHES » (3 plats froids) sera projeté en avant-première à Cotonou le dimanche 23 novembre prochain. L’annonce a été faite, mercredi 19 novembre lors d’une conférence organisée au siège de l’ADAC, en présence d’une partie de l’équipe du film, tourné majoritairement au Bénin et produit par l’artiste international Burna Boy, producteur exécutif.

‎« C’est un film d’action, plein d’effets spéciaux, mais surtout une vraie histoire », explique le producteur béninois Martial Dansou. Le récit suit le destin de trois jeunes filles victimes de violences et trahisons familiales. « C’est une histoire de tristesse, mais aussi de vengeance. Elles ne se sont pas laissées faire », poursuit-il.

‎Le long-métrage a été tourné dans quatre pays (Nigeria, Bénin, Côte d’Ivoire et Mauritanie), avec une large part des images captées sur des sites emblématiques du Bénin. « Quand vous regardez le film, c’est le Bénin. Ganvié, Porto-Novo, Grand-Popo… Même à Londres, j’avais l’impression de regarder un film béninois », raconte Martial Dansou. L’équipe a même organisé « un festival Vodun authentique » pour les besoins du tournage.

‎Pour l’Agence de Développement des Arts et de la Culture (ADAC), qui a accompagné la production et la diffusion du film, cette avant-première s’inscrit dans sa stratégie de soutien aux industries culturelles. « Nous suivons ce projet depuis le tournage. Accueillir l’avant-première au Palais des Congrès s’inscrit dans notre mission d’appuyer la création et la diffusion », rappelle Faissol Gnonlonfin, directeur du cinéma à l’ADAC. ‎Il souligne que la projection de Cotonou « lance officiellement la sortie du film dans tous les pays francophones ».

« 3 COLD DISHES » sera diffusé en Côte d’Ivoire le 27 novembre et à Dakar le 28 novembre.

‎Plusieurs acteurs béninois présents ont témoigné de l’importance du film. Sourou Govoèkè, qui incarne la jeune Fatima, parle d’un rôle marqué par la violence et la trahison. « Je jouais une adolescente vendue à la prostitution. C’est un film très passionnant. Vous n’allez pas le regretter », assure-t-elle.

‎Rodolphe Avana, lui, a joué un rôle clé dans la quête de justice des trois héroïnes. «  Je suis l’homme de main. Celui qui les aide à rattraper ceux qui leur ont fait du mal », résume-t-il. Pour lui, c’est aussi un film-alerte. « C’est une histoire vraie. Ça parle de traite, de prostitution forcée ».

‎L’acteur appelle le public à répondre présent dimanche. « Les salles étaient pleines à Lagos et Londres. J’aimerais que les Béninois se mobilisent massivement », lance-t-il.

‎L’équipe du film promet une œuvre qui « montre ce que l’Afrique peut offrir » et qui rassemble des talents du Nigeria, du Bénin, de Côte d’Ivoire, du Sénégal ou encore du Gabon, mêlant acteurs francophones et anglophones.

‎L’avant-première est ouverte au public aux tarifs de 5.000 FCFA (accès simple) et 10.000 FCFA (accès VIP). Les tickets sont disponibles au 01 48 18 66 66.

‎M. M.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

20 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




Le Bénin veut inscrire le Vodun sur la Liste représentative de l’UNESCO


18 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le processus d’inscription de « Vodun : rites, pratiques sociales et (…)
Lire la suite

TV5MONDE soutient la création du Cotonou Comedy Festival


17 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Partenaire des grands événements culturels africains et des artistes (…)
Lire la suite

TiVi5Monde enchante les petits au Centre Eya


16 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le Centre communautaire Eya a vibré, vendredi 14 novembre 2025, au (…)
Lire la suite

"APPARENCES" revient sur les écrans de A+ Bénin avec la saison 2


6 novembre 2025 par La Rédaction
A+ BENIN a annoncé, ce jeudi 6 novembre, par la voix de sa directrice (…)
Lire la suite

« Je découvre dans la culture béninoise une force de l’âme »


5 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Chado Japon s’est fait remarquer sur les réseaux sociaux, puis sur (…)
Lire la suite

COMPTE RENDU DU CONSEIL DES MINISTRES DU 05 NOV. 2025


5 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le Conseil des Ministres s’est réuni mercredi, le 05 novembre 2025, (…)
Lire la suite

Claude Balogoun et Jean-Claude Guidjimè, lauréats du Grand Prix (…)


31 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Les lauréats du Grand Prix Littéraire du Bénin 2025 ont été dévoilés ce (…)
Lire la suite

« Une Gorgée du Bénin », le voyage immersif qu’offre la SOBEBRA


31 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La Société béninoise des boissons rafraichissantes (SOBEBRA), leader de (…)
Lire la suite

Voici les lauréats du Grand Prix Littéraire du Bénin 2025


30 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Les lauréats du Grand Prix Littéraire du Bénin 2025 ont été dévoilés, (…)
Lire la suite

Le Salon National du Livre revient du 19 au 22 novembre


24 octobre 2025 par Marc Mensah
Le Salon National du Livre (SNL) fera son grand retour du 19 au 22 (…)
Lire la suite

Un projet de loi pour propulser le cinéma béninois


22 octobre 2025 par Marc Mensah
Le gouvernement a adopté et transmis, mercredi 22 octobre 2025, à (…)
Lire la suite

Les Z’aperos des entrepreneuses, le pont entre les femmes de la (…)


21 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Cotonou, la capitale économique du Bénin accueille dès le vendredi 24 (…)
Lire la suite

Lancement des compétitions interclasses culturelles


12 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel (…)
Lire la suite

42 lauréats reçoivent leurs chèques du FDAC


10 octobre 2025 par Marina Houénou
La cérémonie officielle de remise de chèques aux bénéficiaires du Fonds (…)
Lire la suite

Le gouvernement appuie 42 projets culturels avec 823 millions FCFA


10 octobre 2025 par Marc Mensah
Le siège de l’Agence de Développement des Arts et de la Culture (ADAC) (…)
Lire la suite

Un monument sous-marin à Ouidah en mémoire des esclaves


2 octobre 2025 par Marc Mensah
Un monument commémoratif sous-marin sera bientôt érigé au large de (…)
Lire la suite

Dakar accueille la première édition du Festival des Arts et de la (…)


2 octobre 2025 par La Rédaction
La capitale sénégalaise accueillera, du 30 novembre au 7 décembre 2025, (…)
Lire la suite

07 artistes exposent 33 toiles au FIBEM à Cotonou


1er octobre 2025 par Marina Houénou
Dans le cadre de la 3ème édition du Festival international du bien être (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires