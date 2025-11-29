3,7 milliards FCFA pour le Conseil Economique et Social

Le président du Conseil Économique et Social Conrad Gbaguidi a exposé un projet de budget de 3,7 milliards de FCFA.

Pour l’exercice 2026, le CES sollicite un budget de 3 763 952 717 FCFA soit une hausse de 18,77 % par rapport à 2025. Ce budget comprend les dépenses de personnel chiffrées à 2 684 664 717 FCFA soit une hausse de 16,78 %. Les ressources des achats de biens et services s’établissent à 1 052 288 000 FCFA contre 843 288 000 FCFA l’année précédente.

Au cours de l’année 2026, le CES sera focalisé sur huit thématiques prioritaires. Les sujets d’auto-saisine sont liés à la promotion de l’entrepreneuriat des jeunes et des femmes, l’industrie 4.0 et l’intelligence artificielle au service de la compétitivité, la gestion des sachets plastiques non biodégradables. Sans oublier la prise en charge des urgences médicales, le transport en commun urbain et interurbain, le tourisme interne, l’articulation entre langues nationales et identité nationale, ainsi que le transport fluvio-lagunaire.

Des missions sont également programmées pour mieux expliquer aux citoyens le contenu des textes législatifs et réglementaires afin de recueillir leurs contributions.

