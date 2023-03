3,4M F CFA pour améliorer la production animale et lutter contre l’extrémisme violent

Le Bénin reçoit l’appui de la coopération suisse pour la mise œuvre du programme d’Appui aux Initiatives dans le secteur de l’Elevage et à la cohésion sociale (PAIE) dans quatre départements. C’est un programme initié par le Haut-Commissariat à la Sédentarisation des Eleveurs (HCSE) avec le soutien de la coopération Suisse sur la période 2023-2025

Le gouvernement béninois reçoit l’appui de la Suisse dans le cadre de la lutte contre l’extrémisme violent et la radicalisation dans les zones frontalières du Nord Bénin. En collaboration avec la coopération internationale Suisse, le Haut-Commissariat à la Sédentarisation des Eleveurs (HCSE) a initié le Programme d’Appui aux Initiatives dans le secteur de l’Elevage et à la cohésion sociale (PAIE). Sa mise en œuvre permettra de renforcer la contribution du sous-secteur de l’élevage à la croissance économique et de réduire les risques de fragilité, de conflit et de violence au Bénin. L’objectif spécifique de ce programme est « d’améliorer les productions animales par la transformation des systèmes d’élevage dans un environnement sécurisé ». Le programme prend en compte toutes les communes des départements de l’Alibori, du Borgou, de l’Atacora et de la Donga pour une durée de 03 ans (2023-2025).

Le coût global du programme est de 5.500.000 francs suisses, soit plus de 3,4 milliards de FCFA. 3.250.000.000 FCFA seront affectés au programme de sédentarisation des ruminants du Haut-Commissaire à la Sédentarisation. Les fonds restants (environ 187.500.000 FCFA) seront gérés par la Direction du Développement et de la Coopération suisse (DDC). Ils serviront pour financer les missions d’audit, d’évaluation et les capitalisations ; des mandats d’appui technique spécifique afin d’accompagner le processus de cohésion sociale, la formation et le suivi de la gestion du programme et des études thématiques.

Résultats attendus



Puiseurs résultats sont attendus de la mise en œuvre du programme. Il s’agit de la gestion rationnelle des ressources pastorales dans un environnement sécurisé ; le renforcement des infrastructures agropastorales et sociocommunautaires au profit des agro-éleveurs ; l’amélioration de la productivité et la production des espèces bovines, ovines et caprines ainsi que la diversification des activités économiques de la population cible (jeunes et femmes). Aussi, les éleveurs ont-ils un meilleur accès au foncier, au financement agricole et à d’autres services.

Un comité national sera chargé de piloter le programme. Le Comité va réunir toutes les parties prenantes, les ministères et structures concernés, les différentes organisations et associations professionnelles des producteurs et des éleveurs.

Le Programme d’Appui aux Initiatives dans le secteur de l’Elevage et à la cohésion sociale sera exécuté par le Haut-Commissariat à la Sédentarisation des Eleveurs. Il va s’appuyer sur le Secrétariat technique à la coordination du projet de cohésion sociale mis en place dans le cadre du projet de cohésion sociale dans les régions Nord du Golfe de Guinée financé par la Banque Mondiale.

Akpédjé Ayosso

8 mars 2023 par