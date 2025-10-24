29 boulettes de psychotropes et 150 comprimés saisis

Trois (03) individus ont été interpellés, mercredi 22 octobre 2025 au quartier Agori dans la commune d’Abomey-Calavi, pour trafic de produits psychotropes.

A la suite d’informations selon lesquelles « un individu déjà recherché pour plusieurs cas de trafic de produits psychotropes serait en pleine commercialisation d’une autre cargaison avec deux de ses comparses », la police a effectuée une descente dans une maison au quartier Agori, commune d’Abomey-Calavi.

L’opération menée, mercredi 22 octobre 2025, a permis de saisir « vingt-neuf (29) boulettes de produits psychotropes, plus de cent cinquante (150) comprimés de diverses catégories, onze (11) paquets de sachets transparents servant à emballer les produits psychotropes, un brouilleur, des pièces d’identité d’origine douteuse ainsi qu’une somme de trois cent quarante-quatre mille cinq cents (344.500) F CFA issue de la vente de ces substances ».

Les prévenus ont été placés en garde à vue pour la suite des investigations, selon la Police.

