280 bourses offertes pour former au métier du numérique

L’Ecole des Métiers du Numérique (EMN), en collaboration avec l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), lance un appel à candidatures dans le cadre du programme D-CLIC pour former des jeunes aux métiers du numérique, avec des formations certifiantes, entièrement gratuites.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 27 octobre 2025 à 23h59 dans le cadre du recrutement de jeunes désirant se former aux métiers du numérique.

Elles se font en ligne via le lien https://ecolenumerique.bj/dclic-inscription/

C’est dans le cadre du programme D-CLIC piloté par l’Ecole des Métiers du Numérique (EMN), en collaboration avec l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF). Le programme propose des parcours de formation axés sur les compétences techniques et professionnelles aujourd’hui recherchées dans plusieurs domaines du numérique : développement web, design, marketing digital, entre autres.

« Cette initiative vise à permettre à des jeunes passionnés par le digital d’acquérir des compétences techniques et professionnelles dans des domaines clés du numérique, favorisant ainsi leur insertion socioprofessionnelle et leur autonomie », précise l’EMN dans son communiqué.

Les formations sont dispensées par des formateurs qualifiés et donnent lieu à une certification. Elles ont pour objectif de faciliter l’insertion professionnelle des jeunes ou de soutenir ceux qui souhaitent créer leur propre activité.

