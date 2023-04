28 présumés cybercriminels à la Criet ce lundi

28 cybercriminels présumés de diverses nationalités seront présentés au Procureur spécila près la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (Criet) ce lundi 17 avril 2023.

Arrêtés dans les les communes d’Avrankou, de Porto Novo et d’Akpro-Missérété pa l’Office Central de Répression de la Cybercriminalité (OCRC) le vendredi 14 avril dernier, 28 cybercriminels présumés de diverses nationalités seront présentés au Procureur spécila près la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (Criet) ce lundi 17 avril 2023.

Lors de leur interpellation, des smartphones, ordinateurs, outils de connexion et plusieurs autres objets ont été saisis par la Police.

M. M.

17 avril 2023 par ,