28,5 milliards FCFA approuvés pour 2 projets au Bénin

Le Conseil d’Administration de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) a approuvé, le 2 décembre 2022, des prêts pour le financement de deux projets au Bénin lors sa 133ème session ordinaire, sous la présidence de Serge Ekue.

Des prêts approuvés pour le financement de deux projets au Bénin. Le premier projet concerne la viabilisation du site de Ouédo, dans le cadre de la construction de 10 849 logements sociaux et économiques dans la Commune d’Abomey-Calavi. L’objectif des travaux est « d’assurer une alimentation de qualité en électricité, par l’augmentation de la puissance du réseau d’électricité sur tout le site du projet et la construction d’une usine de traitement d’eau et d’un château d’eau de 500 m³ ». Le montant de l’opération est de 10 milliards FCFA.

Le second projet est relatif à la mise en place en faveur de NSIA Banque Benin SA d’une ligne de refinancement dans le cadre du programme de relance des activités des entreprises de l’UEMOA, suite à la crise sanitaire liée à la Covid-19 et d’un prêt subordonné. Le montant de l’opération est de 18,5 milliards FCFA.

