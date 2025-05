271.890 candidats à l’assaut du CEP lundi prochain

Plus de 270.000 candidats sont inscrits à l’examen du Certificat d’Études Primaires (CEP) session du 2 au 5 juin 2025.

La session de juin 2025 de l’examen du CEP démarre lundi prochain. Selon les statistiques, 271.890 candidats sont officiellement inscrits. Il est noté une hausse de 5% par rapport à l’année 2024. Les candidats sont répartis dans 805 centres de composition sur tout le territoire national. Parmi les candidats, il y a 131.660 filles, 21 malvoyants, 61 malentendants et 16 élèves IMOC (Infirmité Motrice d’Origine Cérébrale).

Pour les épreuves tirées au sort, les candidats seront évalués en Couture pour le compte de l’épreuve d’Education artistique (Ea) et en course de vitesse et grimper au titre de l’Education physique et sportive (Eps).

