271 890 candidats à l’assaut du CEP 2025

L’examen du Certificat d’études primaires (CEP), a démarré ce lundi 2 juin 2025 sur toute l’étendue du territoire national. 271 890 candidats répartis dans 805 centres de composition affrontent les différentes épreuves.

Ça y est ! Le top est donné ce lundi 2 juin 2025 pour l’examen du Certificat d’études primaires. Le ministre des enseignements maternel et primaire, Salimane KARIMOU a procédé au lancement officiel des épreuves au centre de composition de Coopaha, dans la commune de Lokossa, département du Mono. Il sonnait environ 8h30 quand l’autorité ministérielle a remis une copie de l’épreuve de lecture à un candidat dans la salle N°4, procédant ainsi au lancement officiel des épreuves.

Le ministre Salimane KARIMOU n’a pas manqué de rassurer les apprenants. « On ne va vous demander que ce que vous avez appris à l’école. Le sujet sera à votre portée », a-t-il confié.

Selon les chiffres officiels de la Direction des examens et concours (DEC), ils sont au total 271 890 candidats dont 131 660 filles et 140 230 garçons à composer pour la session de juin 2025 à l’examen du CEP qui prend fin le mercredi 04 juin prochain.

