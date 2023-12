27 jeunes condamnés pour escroquerie en ligne

Vingt-six (26) jeunes ont écopé de sept (07) ans de prison et un autre a été condamné à cinq (05) ans prison pour des infractions d’« escroquerie en ligne ». C’est le jeudi 21 décembre 2023 à la session correctionnelle de la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET).

Vingt-six (26) prévenus ont écopé de sept (07) ans de prison et au paiement de 29 millions de FCFA d’amende

Le vingt-septième cybercriminel a écopé de cinq (05) ans de prison et de 20 millions de FCFA d’amende.

La Cour a également ordonné la confiscation de tous leurs biens identifiés lors des enquêtes.

Le mode opératoire des cybercriminels consiste à se faire passer pour des représentants d’institutions financières ou des donateurs et proposent d’octroyer des prêts ou des dons. Certains se font passer pour des marabouts. Tout ceci pour soutirer de l’argent à leurs victimes.

