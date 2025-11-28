Deux jours de show avec Vegedream, Meiitod, Medhy custos, Thierry Cham et d’autres artistes

La 5e édition du festival Fluo Party démarre ce vendredi 28 novembre 2025 sur le grand parking de la Corniche de Cotonou. Une pléiade de stars internationales dont les zoukers Thierry Cham et Medhy custos, seront sur scène pour un show époustouflant qui va durer deux jours.

La Corniche de Cotonou, l’une des infrastructures phares réalisées dans la ville de Cotonou sous la gouvernance du président Patrice Talon accueille un évènement culturel de grande envergure dès ce vendredi 28 novembre 2025. Il s’agit du festival Fluo Party qui est à sa 5e édition.

Selon la programmation dévoilée en conférence de presse quelques heures avant en présence des artistes tels que Vegedream, Meiitod, Medhy custos, Thierry Cham, Dopelym, un show DJ est prévu à partir de 16h. Le lendemain, samedi 29 novembre à partir de 17h, toutes ces stars internationales et les artistes locaux tels que Vano Baby et Conex don, promettent un spectacle mémorable au public de Cotonou et environ.

En optant pour la corniche, les organisateurs entendent valoriser cette infrastructure moderne réalisée par le gouvernement dans la capitale économique du pays, et prouver au monde la splendeur du Bénin ; ce dont le pays est capable avec sa jeunesse.

Ce festival selon le directeur du cinéma et des arts vivants à l’Agence de développement des arts et de la culture (ADAC), représentant le directeur général, s’inscrit dans la dynamique d’opérationnalisation de la politique culturelle de l’État. Il s’agit selon Faïssol Gnonlonfin, de promouvoir l’économie culturelle et artistique. Ce dernier a rassuré de la disponibilité de l’ADAC à poursuivre la collaboration avec les organisateurs et surtout, œuvrer à ce que « toute action menée dans le domaine culturel et artistique, serve la destination Bénin ».

Le directeur du cinéma et des arts vivants n’a pas manqué d’exhorter les promoteurs béninois à multiplier ces genres d’initiatives afin d’installer d’une part, une économie dans le domaine artistique et culturel, et d’autre part, au plan international, offrir la possibilité aux artistes locaux de « lever leur niveau et de pouvoir aussi exporter leurs œuvres ».

Les tickets d’accès au festival Fluo Party sont accessibles en toute sécurité via Gobot sur le numéro WhatsApp 01 97 97 03 70, aux prix de :

– 5000 FCFA (Sandard),

– 10 000 FCFA (Premium), et

– 25 000 FCFA (VIP).

