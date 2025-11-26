mercredi, 26 novembre 2025 -

783 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Ministère du numérique et de la digitalisation

27,2 milliards FCFA pour accélérer la transformation numérique en 2026




Le ministre du numérique et de la digitalisation, Aurélie Zoumarou a défendu devant les députés membres de la commission budgétaire de l’Assemblée nationale ce mardi 25 novembre 2025, le budget de son département ministériel. Les crédits alloués au secteur du numérique et de la digitalisation pour l’année 2026, s’élèvent à 27.238.035.553 de francs CFA, et connaissent une diminution de 6,18% par rapport à l’exercice en cours.

27.238.035.553 de francs CFA, c’est ce qu’il faudra pour poursuivre les différentes réformes dans le secteur du numérique et de la digitalisation en 2026. Le ministre du numérique et de la digitalisation a défendu le projet de budget devant les députés de la commission budgétaire de l’Assemblée nationale mardi 25 novembre 2025. Les dépenses de fonctionnement selon le document de budget, sont estimées à 9.774.411.267 de francs CFA, tandis que les dépenses en capital sont évaluées à 17.463.624.286 de francs CFA.
Il a été élaboré conformément aux directives contenues dans la lettre de cadrage élaborée par le ministère de l’économie et des finances et les défis et priorités du secteur du numérique et de la digitalisation, du secteur des médias en cohérence avec les politiques et stratégies sectorielles. Sa diminution se justifie par la baisse (12,22%) du financement extérieur en 2026.

Quelques priorités pour 2026
Les priorités pour le ministère du numérique en 2026 sont relatives entre autres à :
 la réduction de la facteur numérique par la généralisation de l’accès au haut débit sur le territoire,
 le développement et l’opérationnalisation de cas d’usage d’intelligence artificielle dans les secteurs prioritaires,
 le développement de l’école des métiers du numérique,
 l’appui et accompagnement à la maturité des entreprises de services numériques privées pour la fourniture de solutions de dématérialisation aux entreprises et à l’administration,
 la diversification des chaînes thématiques publiques,
 l’enrichissement de l’offre des services de la Télévision numérique terrestre ( Tnt), et -la poursuite de la mise en œuvre de réforme du secteur des médias.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

26 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




500 logements sociaux en construction pour les Forces Armées


26 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Un vaste programme de construction de 500 logements sociaux destinés (…)
Lire la suite

90,6 milliards FCFA pour le ministère de l’intérieur


26 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Publique, Alassane Seidou (…)
Lire la suite

L’ANPT recrute un spécialiste en Sauvegarde Environnementale et Sociale


26 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
L’Agence Nationale des Patrimoines Touristiques (ANPT) recrute un(e) (…)
Lire la suite

L’INF lance une campagne pour mettre fin aux violences numériques


25 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso
La présidente de l’Institut National de la Femme, Huguette Bokpè (…)
Lire la suite

Un conducteur de taxi-moto poignardé à mort


25 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Un drame survenu, lundi 24 novembre 2025 à Hêvié, dans la commune (…)
Lire la suite

Armand Assogbaga à la tête du Centre de formation militaire de Bembèrèkè


25 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le Centre de formation militaire de Bembèbèrèkè est désormais dirigé (…)
Lire la suite

Adidjatou Mathys défend un budget de près de 8 milliards


25 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Face aux députés membres de la commission budgétaire de l’Assemblée (…)
Lire la suite

Voici les Records Guinness détenus par le Bénin


25 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le Bénin s’apprête à relever un nouveau défi culinaire d’envergure (…)
Lire la suite

Un vendeur de “bouteille magique” interpellé à Allada


24 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Un présumé escroc spécialisé dans la vente d’objets mystiques destinés (…)
Lire la suite

Résultats du test de sélection des assistants en position probatoire


23 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Voici les résultats définitifs du test de sélection des assistants en (…)
Lire la suite

AFG Assurances Bénin distribue plus d’un million FCFA chaque Semaine !


22 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
AFG Assurances Bénin révolutionne l’expérience client en transformant (…)
Lire la suite

Les 6 recettes du Bénin et ses 3 ingrédients secrets


21 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
No
Lire la suite

Résultats du test de sélection des Assistants en position probatoire au (…)


20 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Les résultats du test de sélection des Assistants en position (…)
Lire la suite

Ce que les jeunes attendent de la Semaine du Numérique 2025


19 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
L’édition 2025 de la Semaine du Numérique a démarré ce mercredi 19 (…)
Lire la suite

Des travaux d’entretien pour la section Echangeur Godomey-Akassato


19 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le gouvernement a autorisé ce mercredi 19 novembre 2025 en Conseil des (…)
Lire la suite

COMPTE RENDU DU CONSEIL DES MINISTRES DU 19 NOV. 2025


19 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le Conseil des Ministres s’est réuni mercredi, le 19 novembre 2025, (…)
Lire la suite

Un recrutement de 50 auditeurs de justice et de 50 greffiers annoncé


19 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le gouvernement veut recruter pour le compte de l’année 2025, 50 (…)
Lire la suite

Les grandes décisions prises ce mercredi en Conseil des ministres


19 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le gouvernement a tenu ce mercredi 19 novembre 2025, la session (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires