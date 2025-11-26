27,2 milliards FCFA pour accélérer la transformation numérique en 2026

Le ministre du numérique et de la digitalisation, Aurélie Zoumarou a défendu devant les députés membres de la commission budgétaire de l’Assemblée nationale ce mardi 25 novembre 2025, le budget de son département ministériel. Les crédits alloués au secteur du numérique et de la digitalisation pour l’année 2026, s’élèvent à 27.238.035.553 de francs CFA, et connaissent une diminution de 6,18% par rapport à l’exercice en cours.

Il a été élaboré conformément aux directives contenues dans la lettre de cadrage élaborée par le ministère de l’économie et des finances et les défis et priorités du secteur du numérique et de la digitalisation, du secteur des médias en cohérence avec les politiques et stratégies sectorielles. Sa diminution se justifie par la baisse (12,22%) du financement extérieur en 2026.

Quelques priorités pour 2026

Les priorités pour le ministère du numérique en 2026 sont relatives entre autres à :

– la réduction de la facteur numérique par la généralisation de l’accès au haut débit sur le territoire,

– le développement et l’opérationnalisation de cas d’usage d’intelligence artificielle dans les secteurs prioritaires,

– le développement de l’école des métiers du numérique,

– l’appui et accompagnement à la maturité des entreprises de services numériques privées pour la fourniture de solutions de dématérialisation aux entreprises et à l’administration,

– la diversification des chaînes thématiques publiques,

– l’enrichissement de l’offre des services de la Télévision numérique terrestre ( Tnt), et -la poursuite de la mise en œuvre de réforme du secteur des médias.

