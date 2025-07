260 personnes interpellées, armes, motos et drogue saisies

La Police républicaine a livré les résultats de l’opération dénommée « FAUCON PELERIN 2025 », lancée depuis le 21 juillet 2005. Selon ces résultats, 210 ghettos ont été démantelés, 260 personnes dont 8 femmes ont été interpellées, 55 motocyclettes saisies ainsi que des produits psychotropes et produits pharmaceutiques contrefaits.

Les forces de défense et de sécurité ont également procédé dans le cadre de cette opération, à la saisie d’une importante quantité de produits pharmaceutiques contrefaits ainsi qu’une importante quantité de produits psychotropes. Ces produits selon la police, ont été confiés à l’Office central de répression du trafic illicite de drogues et précurseur, qui se chargera de déterminer leur nature exacte ainsi que les quantités saisies.

Saisie d’armes à feu et destruction de culture de chanvre indien

Dans le cadre de l’opération « FAUCON PELERIN 2025 », 02 armes à feu de fabrication artisanale ont été retrouvées dans les ghettos démantelés. Le dispositif mis en place par l’Unité de police fluviale et maritime dans le cadre de cette opération, a permis d’arraisonner 02 embarcations artisanales en flagrant délit de transbordement illégal de carburant du navire African Rubis, dans le chenal de Cotonou. 15 personnes ont été arrêtées et placées en garde à vue pour les besoins de l’enquête.

Une culture de chanvre indien a été découverte dans l’arrière-cour d’une maison dans le département de l’Atlantique. Les diligences sont en cours pour la destruction de cette culture et l’interpellation des propriétaires des lieux.

Selon la Police républicaine, les opérations sur le terrain sont toujours en cours, et les résultats pourraient évoluer.

26 juillet 2025