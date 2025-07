26 ans de règne et des liens panafricains célébrés à Cotonou

À l’occasion du 26e anniversaire de l’intronisation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, l’ambassade du Royaume du Maroc au Bénin a organisé une réception, mercredi 30 juillet 2026, à l’hôtel Golden Tulip Le Diplomate. La célébration a connu la participation d’une délégation du gouvernement béninois, du corps diplomatique et de plusieurs personnalités.

‎

‎Les hymnes nationaux du Maroc et du Bénin ont été exécutés, mercredi 30 juillet 2025, à Cotonou, ouvrant officiellement la célébration du 26e anniversaire de l’intronisation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

‎

‎L’ambassadeur du royaume du Maroc près le Bénin et Doyen du corps diplomatique a ensuite pris la parole. S.E.M. Rachid Rguibi a exprimé « l’immense honneur de célébrer ensemble cette Fête du Trône ». Il a surtout salué la présence de ses hôtes, signe de leur attachement au Royaume chérifien.

‎

‎Le diplomate marocain a déclaré que les « relations entre le Maroc et le Bénin ont atteint un degré de maturité et de confiance ». Des liens portés par la vision partagée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et du Président Patrice Talon.

‎

‎L’ambassadeur Rguibi a insisté sur les partenariats entre les deux pays notamment dans l’éducation, la formation professionnelle, la santé, l’agriculture, les énergies renouvelables, et les infrastructures. Il a rappelé l’importance des bourses marocaines octroyées aux étudiants béninois, dans des filières prioritaires telles que la médecine, le management, la douane ou la cybersécurité.

‎

‎L’un des points forts du discours a été la mise en avant de la vision Atlantique du Roi Mohammed VI, vue comme « une nécessité structurelle » pour la connectivité, une volonté diplomatique de coopération, et une attente citoyenne de prospérité.

‎

‎S.E.M. Rguibi a aussi évoqué avec fierté le projet structurant du gazoduc Nigeria-Maroc, un levier stratégique pour « connecter 13 pays de la façade Atlantique, dont le Bénin, aux marchés énergétiques européens ».

‎

‎Soutien au Bénin et hommage aux forces de sécurité

‎

‎ S.E.M. Rachid Rguibi a salué « la résilience économique du Bénin malgré les défis sécuritaires » et rendu un vibrant hommage aux forces béninoises de défense et de sécurité, ainsi qu’aux victimes du terrorisme.

‎

‎Il a aussi formulé « des vœux sincères à l’endroit du peuple béninois à l’occasion de la fête de l’indépendance du 1er août », en réaffirmant la volonté du Maroc de « renforcer les relations fraternelles au service des peuples des deux nations ».

‎

‎Le Bénin confirme son engagement

‎

‎Prenant la parole au nom du gouvernement béninois, l’ambassadeur Armel Afoukou, Secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, a salué « un Royaume du Maroc stable, harmonieux et rayonnant sur le continent ».

‎

‎Il a rappelé les réussites marocaines, notamment sur les plans économique, culturel et diplomatique, tout en louant « l’amitié exemplaire » entre le Bénin et le Maroc.

‎L’ambassadeur Afoukou a souligné que « la 7e session de la grande commission mixte de coopération offrira bientôt une nouvelle opportunité d’approfondir le partenariat bilatéral ». Il a aussi rendu hommage à « l’excellence organisationnelle du Maroc lors de la dernière Coupe d’Afrique des Nations ».

‎

‎Après les discours, la coupure symbolique du gâteau a laissé place à un buffet composé de spécialités marocaines, dont le mythique couscous, très apprécié des invités.

M. M.

‎

‎

31 juillet 2025 par ,