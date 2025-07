250 postes de professeurs assistants à pourvoir en septembre

Deux cent cinquante (250) postes d’assistants sont ouverts pour renforcer les effectifs des universités publiques.

Un test de sélection de 250 assistants dans les universités publiques est prévu pour le samedi 6 septembre 2025, selon un communiqué du ministère du Travail et de la Fonction publique en date du 24 juillet.

Le concours est ouvert aux titulaires d’un doctorat, d’un PhD ou d’un diplôme spécialisé (DES/CES).

Les candidats doivent être inscrits au Fichier national des aspirants à l’enseignement supérieur (FNAES).

Le test est ouvert aux : non-fonctionnaires, y compris les contractuels de droit public et fonctionnaires titulaires remplissant les conditions requises. Les anciens agents radiés, licenciés ou révoqués sont exclus du processus.

Les personnes en situation de surdité ou de cécité peuvent également concourir. Un quota de 5 % des postes leur est réservé.

Comment postuler ?

Les dossiers doivent être déposés en ligne du 30 juillet au 8 août 2025 sur le site : https://complement.aspirant.enseignementsuperieur.bj

Les candidats doivent fournir : une fiche d’inscription remplie et signée ; une e-quittance de 5.000 FCFA, payable en ligne via https://paiement.tresorbenin.bj ; une copie de l’attestation d’équivalence pour les diplômes étrangers ; un casier judiciaire et un certificat médical récents ; une attestation de résidence.

Les fonctionnaires devront ajouter : leur acte de titularisation ; leur dernier acte de grade ; une autorisation de concourir signée par leur ministre de tutelle.

Selon le communiqué, les diplômes étrangers sont acceptés à titre provisoire. Le candidat doit prouver avoir engagé une procédure d’équivalence auprès de la CNEED. Sans validation définitive de cette équivalence dans un délai d’un an, l’admission est annulée. Le poste est alors attribué au candidat suivant sur la liste d’attente.

Le test comporte deux épreuves écrites : une de culture générale (2h, coefficient 1), une de spécialité (3h, coefficient 3). Une note inférieure à 8/20 à l’une des épreuves est éliminatoire. Pour être admissible, il faut une moyenne générale d’au moins 10/20.

Les candidats admis passeront ensuite un entretien oral.

M. M.

25 juillet 2025 par ,