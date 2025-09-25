jeudi, 25 septembre 2025 -

Actions sociales de ‘’Main d’Espoir’’

250 orphelins reçoivent des kits scolaires à Porto-Novo et Toffo




L’Association Main d’Espoir a procédé à la distribution de kits scolaires aux enfants orphelins à Porto-Novo et à Toffo en ce mois de septembre 2025.

L’Association Main d’Espoir poursuit son engagement en faveur de l’accès à l’éducation des enfants. À Porto-Novo le 12 septembre, 150 enfants orphelins ont bénéficié de kits scolaires complets. Cette initiative, renouvelée dans la ville, témoigne de la constance de l’association dans ses efforts en faveur des plus vulnérables. Les bénéficiaires ont reçu un kit de fournitures soigneusement préparées pour répondre aux besoins de l’année scolaire : sac à dos, uniforme cousu, boîte à dessin, stylos, cahiers, cahiers TP et paire de chaussures.

Dans la commune de Toffo, c’est dans l’arrondissement d’Agué, que la deuxième distribution a eu lieu le mercredi 17 septembre 2025. Pour cette première action dans la localité, 100 kits scolaires ont été remis à des orphelins issus de plusieurs écoles.

L’intervention à Toffo s’inscrit dans un engagement plus large de l’association dans la région. Main d’Espoir est présente à Toffo dans le domaine agricole. Pour Gaëlle Hazoumé, responsable de Main d’Espoir, chaque kit scolaire distribué est bien plus qu’un simple don. « L’une de nos batailles est de permettre aux enfants d’avoir accès à l’éducation », a-t-elle déclaré.

Active depuis 10 ans, l’association mène des actions en faveur des enfants. À Malanhoui, ‘’Main d’Espoir’’ a mis en place une cantine. Elle permet aux écoliers de bénéficier de repas chaud chaque jour, un soutien essentiel pour favoriser la réussite scolaire. La distribution de kits scolaires a été rendue possible grâce à l’appui des parents marraines des orphelins, mais aussi du soutien du supermarché Super U Erevan et de deux entreprises françaises.

25 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




