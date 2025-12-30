25 millions FCFA de faux billets saisis à Bohicon

Deux hommes ont été interpellés, dimanche 28 décembre 2025 à Agongointo, près de Bohicon, avec plus de 25 millions FCFA de faux billets.

Informés qu’un individu basé à Porto-Novo cherchait un acheteur pour une importante quantité de faux billets, les policiers ont alors mis en place une opération d’infiltration. Un agent s’est fait passer pour un client intéressé.

Le rendez-vous a été fixé dans une auberge du quartier Zougoudo à Agongointo. Deux suspects s’y sont présentés à moto pour conclure la transaction. Ils transportaient une sacoche contenant les billets.

Les deux hommes ont été arrêtés sans incident.

Les policiers ont découvert 25 lots d’un million de FCFA chacun, composés de billets de 10 000 francs. À cela s’ajoutaient 42 billets supplémentaires de la même coupure. Le montant total atteint 25,42 millions de FCFA en faux billets.

Les suspects ont été placés en garde à vue. Ils devront répondre de faits de fabrication, de détention et de tentative de mise en circulation de fausse monnaie, selon la Police

L’enquête se poursuit, a précisé la même source.

M. M.

