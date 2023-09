25 militaires recherchés pour abandon de poste

Le Directeur départemental de la Police républicaine de la Donga a lancé un avis de recherche à l’encontre de 25 personnels des Forces Armées Béninoises (FAB).

A la suite d’une correspondance du Directeur général de la Police républicaine, Soumaïla Yaya en date du 4 septembre 2023, le Directeur départemental de la Police républicaine de la Donga, Kassim N’Gobi Yarou, a lancé un avis de recherche à l’encontre de 25 personnels des Forces Armées Béninoises (FAB) qui ont quitté leur unité et ne sont pas de retour depuis plusieurs mois.

« En cas de découverte, les appréhender et les conduire à une unité de la Police républicaine la plus proche », a ordonné le DDPR Donga à tous les Chefs d’unité dans un message radio téléphone-porté.

La liste des 25 personnels des FAB déserteurs.

