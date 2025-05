25 individus interpellés dans deux ghettos à Cotonou

Les éléments de la Police Républicaine ont procédé, samedi 24 mai 2025, à l’interpellation de 25 personnes dans (02) ghettos situés au quartier Midédji dans le 10e Arrondissement de Cotonou.

Plus de 20 individus sont désormais dans les mailles de la police républicaine. C’est lors d’une descente dans deux (02) ghettos situés au quartier Midédji dans le 10e arrondissement de Cotonou. Ce sont des lieux de détention, de commercialisation et d’usage de chanvre indien et d’autres produits prohibés. Selon les informations de la Police Républicaine, 25 suspects ont été interpellés au total.

Une fouille des lieux a permis de saisir des objets, dont une importante quantité de chanvre indien, des emballages de boisson prohibée en sachets, sept (07) téléphones portables, du numéraire, six (06) motocyclettes, des produits psychotropes et autres matériels.

