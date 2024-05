25 conseillers votent contre le compte administratif du SE

En session extraordinaire ce jeudi 30 mai 2024, les conseillers de la mairie de Ouidah, ont rejeté à l’unanimité le compte administratif présenté par le secrétaire exécutif Eugène Gnonlonfin.

Quatre (04) points ont réuni ce jeudi le conseil communal de Ouidah en session extraordinaire. Il s’agit de la validation du compte administratif, gestion 2022, la validation du compte administratif, gestion 2023, l’affectation des résultats des gestion 2022 et 2023 et l’explication de la situation liée au voyage des conseillers à Lausanne en Suisse.

Le projet de validation du compte administratif a été présenté aux conseillers par le secrétaire exécutif de la commune Eugène Gnonlonfin. A l’issue de la présentation, tous les conseillers y compris le maire ont voté contre la validation du projet. Ces conseillers estiment qu’il y a encore à faire en matière de gestion de l’administration territoriale. Ils évoquent le non-paiement des émoluments des agents et élus de la mairie, la tenue de la session à huis clos sans la présence des services déconcentrés de l’État, des CQ et CV, de la police républicaine et du public. A cela s’ajoute l’insalubrité des locaux, notamment la cour, les bureaux et les toilettes des usagers. Ils se plaignent aussi du retard dans le paiement des frais de déplacement des élus.

