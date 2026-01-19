mercredi, 21 janvier 2026 -

24 mois de prison requis contre l’ex-SE de la mairie de Kpomassè




Au Bénin, vingt quatre (24) mois de prison avec sursis et deux millions FCFA d’amendes ont été requis le jeudi 15 janvier 2026 contre l’ex-SE de la mairie de Kpomassè Dieudonné Aloukoutou et un de ses collaborateurs. L’ex-secrétaire exécutif de Kpomassè et un de ses collaborateurs sont poursuivis devant le parquet spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) pour abus de fonction et complicité d’abus de fonction.

Vers une peine de prison assortie de sursis pour un ancien secrétaire exécutif d’une mairie au Bénin. Le parquet spécial près la CRIET a requis le jeudi 15 janvier 2026 vingt quatre (24) mois de prison assortis de sursis et deux millions FCFA d’amendes contre l’ex-secrétaire exécutif ( SE) de la Mairie de Kpomassè, Dieudonné Aloukoutou et un de ses collaborateurs, Gbaguidi Christian.

Le ministère public a demandé à la Cour de reconnaître l’ex-secrétaire exécutif de la mairie de Kpomassè des faits d’abus de fonction et son collaborateur des faits de complicité d’abus de fonction, rapporte l’envoyé spécial de Libre Express.

L’avocat chargé de la défense de l’ex-SE a plaidé la relaxe pure et simple de son client au motif que l’infraction n’est pas constituée. Le juge a renvoyé le verdict du dossier au jeudi 29 janvier 2026.

Placé en détention préventive dans le cadre de cette affaire, l’ex-SE de la mairie de Kpomassè a bénéficié d’une remise en liberté provisoire en mars 2025. Son collaborateur est poursuivi sans mandat de dépôt et comparaît librement.

Les faits reprochés à l’ex-secrétaire exécutif de la mairie de Kpomassè Dieudonné Aloukoutou portent sur de présumées malversations dans l’attribution de marchés publics pour la construction d’un cimetière.

Lors d’une audience en janvier 2025, le maire Kénam Mensah a révélé les irrégularités qui ont accablé son ancien collaborateur selon un rapport de la commission sur les malversations présumées. Le maire a indiqué que Dieudonné Aloukoutou a totalement payé l’entreprise chargée de la construction du cimetière et qu’il a constaté que tous les travaux retenus dans le cahier de charge n’ont pas été réalisés.

Le maire a également évoqué d’autres irrégularités comme l’utilisation de faux cachets, attributions de faux numéros de transmission de bordereaux et imitation de signature. Face à ces irrégularités relevées, l’ancien Secrétaire exécutif a plaidé non coupable. Son co-prévenu poursuivi comme son complice n’a pas non plus reconnu les faits lors de précédentes audiences dans le dossier.

19 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN




