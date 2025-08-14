jeudi, 14 août 2025 -

Justice

24 mois de prison requis contre 4 Nigériens pour détention illégale de 265 millions FCFA




La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) au Bénin a été saisie d’une affaire mettant en cause quatre ressortissants nigériens surpris avec 265 millions de FCFA en espèces dans leurs bagages. Vingt-quatre (24) mois de prison assortis de sursis et la confiscation de cette somme au profit de l’État béninois, dans le cadre d’une procédure pour non-déclaration de devises et blanchiment de capitaux, ont été requis par le ministère public. Le jugement est attendu le 13 octobre 2025.

C’est une saisie record qui pourrait rapporter gros à l’État béninois. Dans le cadre d’une procédure dans laquelle la police républicaine a interpellé quatre ressortissants nigériens à la suite d’un contrôle de routine près du fleuve Niger. La fouille minutieuse de leurs bagages a permis de mettre la main sur une somme colossale de 265 millions de FCFA en espèces.

Selon les informations communiquées, ces individus circulaient dans l’espace de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) avec une quantité de liquidités bien supérieure au seuil autorisé. En effet, les réglementations de la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) fixent à 10 millions de FCFA la limite maximale de transport d’espèces entre les pays membres, sans déclaration préalable aux douanes.

Devant le juge de la CRIET, les quatre prévenus ont tenté de s’expliquer. Le principal suspect a affirmé avoir collecté cet argent auprès de ses proches, en période de Ramadan, pour venir s’approvisionner au Bénin. Mais selon le ministère public, « il n’aurait pas dû procéder ainsi »

Dans ses réquisitions, le premier substitut du procureur spécial a demandé à la Cour de reconnaître les quatre ressortissants nigériens coupables de « non déclaration d’espèce et de blanchiment de capitaux ». Il a requis une peine de prison de 24 mois d’emprisonnement avec sursis et la confiscation définitive des 265 millions de FCFA saisis, au profit de l’État béninois.

Le verdict de cette affaire est attendu le lundi 13 octobre 2025, rapporte l’envoyé spécial de Libre Express

14 août 2025 par Judicaël ZOHOUN




