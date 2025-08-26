24 mois de prison pour coups et blessures volontaires

Un jeune homme a été condamné à 24 mois de prison, dont 18 mois fermes, ce mardi 26 août 2025, par le Tribunal de première instance de Cotonou.

Reconnu coupable des faits de « coups et blessures volontaires » mis à sa charge, un jeune a été condamné à 24 mois de prison dont 18 mois fermes. La peine est assortie de 6 mois de sursis et d’une amende de 100.000 FCFA .

Le verdict a été rendu en audience de flagrant délit, mardi 26 août 2025, par le Tribunal de première instance de première classe de Cotonou.

Les faits remontent à une altercation sur la voie publique. La victime aurait accusé le jeune homme d’avoir tenté de lui soutirer de l’argent dans sa poche. Une bagarre s’en est suivie. Durant l’affrontement, le prévenu a blessé la victime au ventre avec une feuille de tôle découpée en lamelle.

Lors de l’instruction du dossier, le prévenu a accepté de couvrir les frais médicaux de la victime.

