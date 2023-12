24 HEURES AU BENIN et 45 autres médias en ligne accrédités

Le journal 24HEURES AU BENIN et plusieurs autres médias en ligne ont procédé mercredi 13 décembre 2023, à la signature de la convention avec la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (HAAC). C’était à l’occasion d’une cérémonie présidée par le président Rémi Prosper MORETTI, les conseillers de la HAAC, et les cadres de l’institution.

46 promoteurs de sites internet fournissant des services de communication audiovisuelle, et de presse écrite destinés au public, ont signé la convention avec la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication ce mercredi 13 décembre 2023. Dans le discours prononcé à l’occasion de cette cérémonie, le président de la HAAC s’est réjoui de l’heureux aboutissement du long processus ayant débouché sur la signature desdites conventions. Rémi Prosper MORETTI après avoir salué les conseillers de la HAAC pour leur sacrifice, a félicité les cadres de l’institution et l’ensemble du personnel, qui l’ont accompagné à l’atteinte de cet objectif. Il n’a pas manqué de féliciter les promoteurs de médias en ligne qui ont accompagné l’initiative.

Avant de procéder à la signature des conventions, le président de la HAAC a invité ces médias qui utilisent l’internet comme support de diffusion, au respect scrupuleux des dispositions contractuelles. Appelant à leur sens d’éthique et de professionnalisme, il les a renvoyés à leur responsabilité sociale, pour faire de ce précieux outil de communication, des vecteurs de paix, de consolidation de l’unité nationale, et de renforcement de la démocratie.

C’est à travers un communiqué en date du 19 janvier 2021, que la HAAC avait lancé l’appel à candidature pour la sélection sur la base d’un cahier de charges, des exploitants de sites internet fournissant des services de communication audiovisuelle et de presse écrite destinés au public. Ces exploitants selon le président de la HAAC, devraient remplir les conditions d’établissement de services en ligne prescrites par les dispositions des articles 252, 253, et 254 de la loi N°2015-07 du 20 mars 2015 portant Code de l’information et de la communication en République du Bénin.

Par décision N°22-003 du 19 janvier 2022, l’institution en charge de la régulation des médias au Bénin, a sélectionné 59 médias en ligne ayant soumis leurs dossiers à l’appel à candidature sur réserve de vérification physique de l’indication précise du lieu d’établissement de leurs sites, et du lieu d’installation des équipements d’accès et de réception.

Après le suivi sur une période d’essai d’un mois, les différents sites sélectionnés fournissant des services de communication audiovisuelle et de la presse écrite destinés au public, la HAAC a retenu 46 promoteurs ayant satisfait aux exigences techniques de fonctionnement régulier de leurs sites. Dans le lot, on distingue 26 télévisions en ligne, 16 presses écrites en ligne, et 04 radios en ligne.

Une audience publique a précédé la cérémonie de signature de conventions.

F. A. A.

