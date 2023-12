234 elèves officiers promus Commissaires de Police

Deux cent trente quatre (234) Élèves Officiers de Police titulaires du brevet de commandant de brigade et ayant occupé une fonction de commandant de brigade de gendarmerie ou d’adjoint, ont arboré les épaulettes de Commissaire de Police Stagiaire. C’est lors d’une cérémonie organisée, vendredi 22 décembre 2023 à Porto-Novo.

À l’issue de douze mois de cours préparatoire d’accès au corps d’officiers déroulés à l’Ecole Nationale Supérieure de Police, deux cent trente quatre (234) Élèves Officiers de Police titulaires du brevet de commandant de brigade ont été faits Commissaire de Police adjoint. La cérémonie de port d’épaulettes de la " promotion Colonel Vincent Guézodjè ” a été présidée, vendredi 22 décembre 2023, par Soumaïla Allabi Yaya, le Directeur général de la Police républicaine.

« La qualité de la formation des cadres occupe une place prépondérante dans la Police républicaine, puisse qu’elle induit et génère des comportements individuel et collectif source de cohérence et de cohésion indispensables en opération. Sa pertinence résulte de l’équilibre entre formation initiale et adaptation continue des compétences. Sa densité cimente et valorise les hommes et l’Institution. Ainsi considérée dans l’absolue, la formation n’a pas de prix. En l’absence de menaces conflictuelles directes avec les pays voisins, les missions de la Police républicaine doivent s’adapter au nouveau contexte stratégique mondial. La Police républicaine doit drainer de nouvelles énergies et de nouvelles compétences », a indiqué Soumaïla Allabi Yaya. Le Directeur général de la Police républicaine a ajouté que les efforts du gouvernement se font dans ce sens.

« Nous serons des modèles pour le personnel que nous auront à encadrer. Nous agirons avec professionnalisme dévouement, abnégation droiture et équité en vue de porter haut les valeurs de notre corporation », ont promis les 234 nouveaux commissaires de Police stagiaires par la voix du commissaire de Police stagiaire Koffi Victorin Nounagnon.

Le porte-parole de la " promotion Colonel Vincent Guézodjè" a remercié tous les hauts cadres associés à leur formation. Il n’a pas manqué de saluer la mémoire des deux (02) élèves officiers de Police, décédés durant la formation.

La formation s’est déroulée en trois (03) phases à savoir : une phase de préparation et d’aguerrissement, une phase professionnelle et une phase de stage pratique en unité territoriale.

M. M.

24 décembre 2023 par