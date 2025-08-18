23 corps repêchés, 21 encore sous l’eau

L’opération de secours enclenchée après la plongée d’un bus de la compagnie STM dans le fleuve Ouémé, au niveau de Thio, commune de Glazoué donne des résultats.

L’épave du bus accidenté a été extrait des eaux du fleuve ce lundi 18 août 2025.

Les secouristes ont repêchés vingt-trois (23) corps ce lundi.

Vingt-et-un (21) passagers sont toujours portés disparus.

Il sonnait 16h48 lorsque les secouristes ont annoncé la fin de l’opération d’extraction. L’opération va reprendre demain mardi pour tenter de retrouver le reste des corps noyés dans le fleuve.

Pour les fouilles, le gouvernement a mobilisé d’importants moyens techniques. Une grue d’une entreprise de BTP a permis de sortir l’épave du bus, facilitant ainsi le travail des plongeurs et la récupération des victimes.

Dimanche 17 août, le bus de la compagnie STM, parti de Lomé et en direction de Niamey, avait plongé dans le fleuve après avoir quitté la chaussée sur le pont de Thio. Il transportait 54 passagers.

Les secours ont pu sauver dans un premier temps neuf (9) voyageurs, tous hospitalisés à Savè dans un état stable. Un (1) premier corps avait été retrouvé dans la journée de dimanche.

