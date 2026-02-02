lundi, 2 février 2026 -

🔴𝗖𝗢𝗠𝗠𝗨𝗡𝗔𝗟𝗘𝗦 𝟮𝟬𝟮𝟲 𝗕𝗥 : 𝟴𝟱𝟮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝗣𝗮𝘀 𝗲́𝗹𝗶𝗴𝗶𝗯𝗹𝗲 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗲 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗮𝗴𝗲 𝗱𝗲𝘀 𝘀𝗶𝗲̀𝗴𝗲𝘀 𝗨𝗣-𝗥 : 𝟵𝟲𝟯 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 :     🔴𝗡𝗢𝗠𝗕𝗥𝗘 𝗗𝗘 𝗦𝗜𝗘̀𝗚𝗘𝗦 𝗣𝗔𝗥 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜 ✅️𝗨𝗣-𝗥 : 𝟲𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗕𝗥 : 𝟰𝟵 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗟𝗗 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ; ✅️𝗠𝗼𝗲𝗹𝗲-𝗕𝗲́𝗻𝗶𝗻 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ✅️𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ 𝗣𝗘𝗔𝗖𝗘 𝗙𝗠 ( 𝗣𝗲𝗮𝗰𝗲 𝗙𝗠) :     Résultats provisoires des législatives de janvier 2026 : Upr : 41,15% : 60 sièges (44+16) BR : 36% : 49 sièges (41+8) :     Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :    

Protection de l’environnement au Bénin

« 229 Cadre de vie », le nouvel outil numérique de veille citoyenne




Le ministère du Cadre de vie et des Transports a lancé, jeudi 29 janvier 2026 à Cotonou, la plateforme « 229 Cadre de vie ». Conçu comme un dispositif national de participation citoyenne, l’outil permet de signaler en temps réel les nuisances, pollutions et incivilités urbaines.

Dépôts sauvages d’ordures, nuisances sonores, dégradations d’infrastructures ou occupations anarchiques peuvent désormais être dénoncés au Bénin. C’est grâce à la plateforme « 229 Cadre de vie ». « Nous voulons rapprocher l’administration du citoyen grâce au numérique », a expliqué le directeur des systèmes d’information du ministère du Cadre de vie et des Transports, Dr Abdou-Aziz Sobabe, lors du lancement le jeudi 29 janvier 2026 à Cotonou. Selon lui, la plateforme vise à lever les lenteurs administratives dans la remontée des alertes.

Accessible via application mobile, web, SMS ou ligne verte, « 229 Cadre de vie » permet aussi de suivre le traitement des signalements.

Les usagers peuvent transmettre jusqu’à cinq photos, géolocaliser précisément les faits et suivre l’évolution du dossier.

Une ligne verte gratuite, le 144, est mise à disposition des citoyens ne disposant pas de smartphone ou d’accès à internet.

L’application est également disponible en plusieurs langues locales.

Le projet a été développé avec l’appui de Sèmè City, par des talents béninois issus notamment d’Epitech et d’Africa Design School. « C’est une solution conçue au Bénin, par des Béninois, pour les Béninois », a souligné Dr Sobabe.

Pour le secrétaire général du ministère du Cadre et des Transports, Constant Godjo, le cadre de vie conditionne la santé, la sécurité et le bien-être des populations.
M. M.

2 février 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




