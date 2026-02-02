« 229 Cadre de vie », le nouvel outil numérique de veille citoyenne

Le ministère du Cadre de vie et des Transports a lancé, jeudi 29 janvier 2026 à Cotonou, la plateforme « 229 Cadre de vie ». Conçu comme un dispositif national de participation citoyenne, l’outil permet de signaler en temps réel les nuisances, pollutions et incivilités urbaines.

Dépôts sauvages d’ordures, nuisances sonores, dégradations d’infrastructures ou occupations anarchiques peuvent désormais être dénoncés au Bénin. C’est grâce à la plateforme « 229 Cadre de vie ». « Nous voulons rapprocher l’administration du citoyen grâce au numérique », a expliqué le directeur des systèmes d’information du ministère du Cadre de vie et des Transports, Dr Abdou-Aziz Sobabe, lors du lancement le jeudi 29 janvier 2026 à Cotonou. Selon lui, la plateforme vise à lever les lenteurs administratives dans la remontée des alertes.

Accessible via application mobile, web, SMS ou ligne verte, « 229 Cadre de vie » permet aussi de suivre le traitement des signalements.

Les usagers peuvent transmettre jusqu’à cinq photos, géolocaliser précisément les faits et suivre l’évolution du dossier.

Une ligne verte gratuite, le 144, est mise à disposition des citoyens ne disposant pas de smartphone ou d’accès à internet.

L’application est également disponible en plusieurs langues locales.

Le projet a été développé avec l’appui de Sèmè City, par des talents béninois issus notamment d’Epitech et d’Africa Design School. « C’est une solution conçue au Bénin, par des Béninois, pour les Béninois », a souligné Dr Sobabe.

Pour le secrétaire général du ministère du Cadre et des Transports, Constant Godjo, le cadre de vie conditionne la santé, la sécurité et le bien-être des populations.

