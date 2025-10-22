227 personnes à indemniser pour le projet Banikoara-Kérémou-Frontière

Le gouvernement béninois a autorisé l’indemnisation de 227 personnes affectées par le projet d’aménagement et de bitumage de la route Banikoara–Kérémou–Frontière du Burkina Faso.

Les sinistrés recensés dans le cadre du projet d’aménagement et de bitumage de la route Banikoara–Kérémou–Frontière du Burkina Faso seront indemnisés. Cette décision fait suite aux travaux de la Commission départementale interministérielle chargée d’évaluer les compensations à verser aux propriétaires touchés par le chantier. Selon le rapport, l’évaluation a permis de recenser 227 sinistrés qui recevront une indemnisation conforme aux textes en vigueur.

Le projet de bitumage de cet axe stratégique vise à améliorer la mobilité des populations, faciliter les échanges commerciaux avec le Burkina Faso et stimuler le développement économique local. L’étape de l’indemnisation constitue une phase clé pour assurer la poursuite sereine des travaux dans le respect des droits des populations impactées.

