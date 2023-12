223 soldats béninois de le MINUSMA de retour au pays

223 soldats béninois sur les 250 déployés au Mali dans le cadre de la Mission Multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilité au Mali (MINUSMA), sont rentrés au bercail, lundi 11 décembre 2023.

En fin de mission depuis 2022 au Mali dans le cadre de la Mission Multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilité au Mali (MINUSMA), le contingent béninois rejoint Cotonou. 223 soldats béninois ont regagné Cotonou le lundi 11 décembre 2023, selon Bip Radio. 27 autres soldats béninois encore au Mali regagneront le pays avant début janvier 2024, précise la même source.

En proie à des actes de terrorisme perpétrés au nord de son territoire, le Bénin entend redéployer ces soldats pour faire face à la situation.

« La Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) a été créée par la résolution 2100 du Conseil de sécurité, du 25 avril 2013, pour appuyer le processus politique dans ce pays et effectuer un certain nombre de tâches d’ordre sécuritaire. Le Mandat de la MINUSMA a évolué au fil des années, incluant notamment l’appui à la mise en œuvre de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation au Mali à la suite de la signature dudit Accord en 2015 ».

M. M.

12 décembre 2023 par ,