22 recommandations pour un changement de paradigme dans les armées

Après deux jours d’intenses réflexion et d’échanges au Colloque international sur ‘’ la gestion de l’information et de la communication des armées dans le cadre de la lutte anti-terroriste en Afrique ‘’ organisé par l’Etat-Major Général des Forces Armées Béninoises, les journalistes ; experts civils et militaires venus de différents pays d’Afrique, d’Europe et d’Amérique ont fait plusieurs recommandations pour la mise en place d’une stratégie de communication adaptée à la menace terroriste.

L’Etat-Major Général des Forces Armées Béninoises a organisé les 17 et 18 avril 2023 à l’hôtel Golden Tulip de Cotonou le Colloque international sur ‘’ la gestion de l’information et de la communication des armées dans le cadre de la lutte anti-terroriste en Afrique ‘’. C’est Fortunet Alain Nouatin, ministre délégué auprès du président de la République, chargé de la Défense nationale qui a procédé au lancement des travaux.

Plusieurs communications, panels ainsi que des plénières et des ateliers ont meublé les travaux. Les participants venus du Bénin, du Cameroun, de la République de Côte d’ivoire, du Togo, du Ghana, du Niger, du Nigeria, du Tchad ainsi que des experts venant des Etats-Unis, de la France, de la Belgique et de l’Allemagne ont fait différentes recommandations pour permettre un changement de paradigme dans les armées.

Armées et médias en synergie

Selon Colonel Cyriaque Nassara, président du comité d’organisation, il s’agit de « réactiver pour les forces armées une Direction de communication et des relations publiques ; dissocier pour les forces armées la fonction de porte-parole du Ministère de la défense de celle des Etats-Majors généraux ; renforcer le lien armée-nation ; renforcer le partenariat journalistes-forces de défense et de sécurité ; sensibiliser sur les dangers des mines ; être plus réactif lors des événements ; penser à la personne la plus indiquée pour parler d’un événement spécifique ; rédiger régulièrement des messages sur la situation sécuritaire générale (fréquence à définir) ; sensibiliser la population locale sur les défis sécuritaires ; développer une communication à l’adresse des leaders d’opinion ; former les équipes de communication des armées aux techniques modernes de communication ; équiper les services de communication des armées en matériels adéquats ; doter les services de communication d’un budget conséquent ; créer un service numérique au niveau des armées ; former des militaires à l’utilisation de nouveaux médias ; former les cadres des bureaux d’information des armées ; former des journalistes spécialisés des questions de défense et de sécurité sur des sujets militaires relatifs à l’extrémisme violent et au terrorisme ; organiser des études d’opinion, évaluations et enquêtes ; constituer des groupes de journalistes-reporters pour aller sur le terrain ; rester en synergie avec les autres parties prenantes de la sécurité ; utiliser les journalistes des radios communautaires comme relais sur les réseaux sociaux ; doter les forces armées d’un budget conséquent ; engager les influenceurs sur les réseaux sociaux pour propager les messages et enfin recruter des experts en sécurité informatique pour protéger les plateformes de l’armée ».

Le général de Brigade Fructueux Gbaguidi, Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées Béninoises a remercié les participants, les conférenciers et la Fondation Konrad Adenauer de leur contribution. « L’intérêt que vous avez porté au thème et la qualité de vos interventions ont été à la hauteur des attentes tant au cours des panels que des plénières et des ateliers », a indiqué le chef d’Etat-Major Général.

« L’importance d’une action coordonnée portant sur la gestion de l’information et la communication des faits liés au terrorisme en tenant compte des réalités socio-politiques de chaque pays restera une exigence à laquelle nous finirons par nous accommoder. D’autres pays ont su sortir des tamis pour mieux faire face à ce distinguo et je suis convaincu que nous ferions mieux dans des délais beaucoup plus brefs », a conclu le général de Brigade Fructueux Gbaguidi.

Marc MENSAH

19 avril 2023 par ,