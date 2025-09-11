22 personnes dont une femme arrêtées

Vingt-deux (22) personnes, dont une femme et deux grands dealers présumés, ont été arrêtées la semaine dernière à Cotonou. Les interpellations ont eu lieu dans le cadre d’opérations menées par le commissariat du 1er arrondissement.

La police a démantelé plusieurs ghettos de quatre quartiers du 1er arrondissement de Cotonou tels que Avotrou, Tokplégbé (zone des ambassades), Tchanhounkpanmè et Tanto.

L’opération menée la semaine dernière a permis de retrouver des produits psychotropes en quantité non négligeable.

De la méthamphétamine, des comprimés de Tapentadol, du chanvre indien en boulettes, du tabac ordinaire, des chichas artisanales, et même de la tisane mélangée au chanvre ont été découverts.

Des boîtes de dissolution et des maillots de conducteurs de taxi-moto (zémidjan), sans numéro d’identification, ont également été saisis.

Onze (11) motos de différentes marques, dont l’origine reste douteuse, ont été découvertes sur les lieux. Elles ont été conduites au commissariat pour vérification.

Les produits saisis ont été remis à l’Office Central de Répression des trafics illicites de Drogues et précurseurs (OCERTID) pour des expertises.

