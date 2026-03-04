mercredi, 4 mars 2026 -

Foncier au Bénin

22 périmètres objet de décisions de justice déclarés d’utilité publique dans 6 villes




En Conseil des ministres ce mercredi 4 mars 2026, le gouvernement a déclaré d’utilité publique, 22 périmètres ayant fait l’objet de décisions de justice entraînant la démolition massive d’habitations dans les communes de Cotonou, d’Abomey-Calavi, de Klouékanmey, de Bopa, de Zogbodomey et de Lalo.

Conformément aux dispositions de l’article 529 du code foncier et domanial, 22 périmètres ont été déclarés d’utilité publique dans les villes de Cotonou, d’Abomey-Calavi, de Klouékanmey, de Bopa, de Zogbodomey et de Lalo. La décision a été prise ce mercredi 4 mars 2026 en Conseil des ministres.

En effet, l’article sus indiqué stipule que : « Si l’exécution d’une ordonnance, d’un jugement ou d’un arrêt doit entraîner des démolitions massives d’habitations construites sur des parcelles d’une superficie cumulée de plus de cinq mille (5 000) mètres carré, l’Etat procède à l’expropriation pour cause d’utilité publique des parcelles concernées après un juste et préalable dédommagement des propriétaires desdites parcelles.

A cette fin, le fonds de dédommagement prévu à l’article 538 de la présente loi peut être utilisé. »
Selon le communiqué du gouvernement, dans le cadre de sa mission depuis 2018, le Conseil consultatif Foncier a identifié 22 périmètres objet de décisions de justice dont l’exécution aura pour effet, la démolition massive d’habitations dans les communes de Cotonou, d’Abomey-Calavi et de Lalo.

Le document précise qu’il a été « notoirement » enregistré une exécution partielle sur certains desdits périmètres notamment à Fidjrossè dans la commune de Cotonou sur plus de 7ha, et dans la commune d’Abomey-Calavi, respectivement au niveau des quartiers de Tankpè sur plus de 19ha, et d’Adjagbo sur plus de 4ha.

Ailleurs dans la commune de Lalo, « l’exécution d’une décision de justice ordonnant l’expulsion forcée des habitants de la localité d’Adoukandji entrainerait la disparition d’une unité administrative reconnue de même que la dépossession des producteurs agricoles de leurs plantations de palmiers à huile et de cannes à sucre. Ceci les exposerait inévitablement à une insécurité alimentaire. Au surplus, des affrontements entre les bénéficiaires de la décision de justice et les habitants des lieux ont déjà été observés ainsi que la destruction des plantations », détaille le communiqué du Conseil des ministres.

Pour ces raisons et en vue de prévenir tout trouble à l’ordre public dans les autres localités concernées, le gouvernement a alors déclaré ces périmètres d’utilité publique.

F. A. A.

4 mars 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




