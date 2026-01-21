211 personnes déjà indemnisées, d’autres sinistrés pris en compte

Le Conseil des ministres a approuvé, mercredi 21 janvier 2026, la finalisation du processus d’indemnisation des personnes affectées par le projet d’aménagement et de bitumage de la Route des Pêches, phase 1, sur le tronçon Cotonou–Adounko.

« 884 personnes sinistrées, dont 245 propriétaires de fonciers bâtis », ont été recensés dans le cadre du projet d’aménagement et de bitumage de la Route des Pêches, phase 1, sur le tronçon Cotonou–Adounko. Selon le point fait en Conseil des ministres, mercredi 21 janvier 2025, « 211 d’entre eux ont effectivement perçu leurs indemnisations tandis que 34 dossiers restent en attente », faute de production des pièces requises.

« Les 34 autres n’ont pas encore produit les pièces exigées pour leur prise en compte dans le processus de dédommagement », précise le Conseil.

Le rapport souligne par ailleurs que le changement d’itinéraire de la route, lié à « la prise en compte du trait de côte », a entraîné l’impact de nouveaux biens fonciers, élargissant ainsi le nombre de personnes concernées par le projet.

Le gouvernement a donné son feu vert pour « la prise en compte de toutes les personnes affectées par le projet » en vue de la finalisation du dossier d’indeminisation.

M. M.

21 janvier 2026 par ,