210 enquêteurs outillés pour la phase préparatoire

Dans le cadre de l’étude relative à l’« Analyse Globale de la Vulnérabilité et de la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle et Système Alimentaire au Bénin (AGVSAN-SA 2021) », le Programme alimentaire mondial (PAM) et ses partenaires ont organisé, au profit de 210 agents enquêteurs recrutés, 14 jours de formation (du 22 décembre 2021 au 11 janvier 2022) sur la méthodologie de collecte de données sur le terrain. La formation qui s’est déroulée dans la commune d’Abomey-Calavi a permis aux enquêteurs de se familiariser avec les questionnaires à administrer sur le terrain et d’acquérir les aptitudes appropriées pour la réussite de l’enquête auprès des ménages.

Lancée le vendredi 6 août 2021 à Cotonou, l’enquête « Analyse Globale de la Vulnérabilité et de la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle et Système Alimentaire au Bénin (AGVSAN-SA 2021) » entre dans sa phase de collecte de données sur le terrain cette semaine. Au total, 210 agents enquêteurs dont 46% de femmes vont être repartis dans les 77 communes du Bénin pour collecter des données relatives à la sécurité alimentaire et à la nutrition auprès des ménages. Mais avant cette phase, ils ont été formés par le PAM et ses partenaires sur la méthodologie de collecte de données efficaces sur le terrain. Ainsi, ces enquêteurs qui, dans l’ensemble, ont déjà une expérience avérée en sécurité alimentaire et disposent d’au moins d’une licence en science économique, géographie, sociologie, agronomie, nutrition, ont bénéficié du 22 décembre 2021 au 11 janvier 2022, d’un renforcement de capacité spécifique à ladite étude. « La formation a porté tant sur le plan technique que sur le plan comportemental pour avoir les informations nécessaires », informe Wilfried Chigblo, chargé de suivi évaluation et analyse de la sécurité alimentaire au Programme alimentaire mondial (PAM).

Des garde-fous pour la collecte de données incontestables

Au cours de la formation en prélude à la phase de collecte de données de l’« Analyse Globale de la Vulnérabilité et de la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle et Système Alimentaire au Bénin (AGVSAN-SA 2021), Mme Yolande Agueh, chargée des questions de nutrition au PAM, abordant les travaux et expériences en atelier liés au volet nutrition de cette enquête, a rappelé qu’il était important que ceux qui seront chargés de prendre les mesures anthropométriques des enfants soient formés ou renforcés davantage afin que les données collectées soient validées et reflètent effectivement l’état nutritionnel de la population. « Nous avons connu une phase théorique au cours de laquelle nous avons fait des rappels. Après, nous avons connu une phase de test pilote sur le terrain. Nous sommes donc allés dans les ménages pour tester la capacité de nos enquêteurs mesureurs. Ce matin, nous sommes en train de faire la phase de standardisation et après cet exercice, nous aurons à évaluer le degré de précision de mesure au niveau de ces enquêteurs », a-t-elle confié à la presse lors de leur passage sur le site de la formation dans la matinée du vendredi 7 janvier 2022.

M. Mouchitaba Lawami Lawani, ingénieur statisticien économiste chargé du volet nutrition à l’Institut national de la statistique et de la démographie a rassuré que les agents ont été aguerris sur toute la procédure à respecter pour la bonne collecte des données au cours de la formation.

De la nécessité de données sûres et actualisées pour une lutte efficace contre la faim et la malnutrition

L’AGVSAN-SA 2021, intégralement financé par l’Ambassade des Pays-Bas pour un montant de 615.900 dollars Us (environ 340 millions FCFA) est une enquête d’envergure nationale recommandée par le gouvernement béninois avec l’appui technique et opérationnel des Nations Unies à travers le PAM.

L’étude porte à la fois sur les volets « sécurité alimentaire » et « nutrition » et couvre 26.000 ménages contre 15.000 en 2017.

Représentative au niveau communal, l’AGVSAN-SA 2021, va permettre au Bénin de disposer d’une base de données réelles actualisées sur la situation de l’insécurité alimentaire et nutritionnelle puis des systèmes alimentaires au niveau national afin de mieux orienter et renforcer les stratégies de lutte dans ce domaine pour l’atteinte de l’Objectif de développement durable (ODD)2 « Faim Zéro » au Bénin.

Selon le Chargé de suivi évaluation et analyse de la sécurité alimentaire au PAM, Wilfried Chigblo, « L’analyse de la sécurité alimentaire montre qu’il s’agit d’un phénomène assez dynamique qui nécessite un suivi des indicateurs de façon périodique pour permettre aux politiques de mieux structurer leurs interventions ». Du coup, « c’est une analyse pour mieux connaître les facteurs qui expliquent ce phénomène et permettre non seulement au gouvernement mais aussi aux institutions de prendre des décisions pour mieux recadrer leurs stratégies sur le terrain » a-t-il poursuivi.

Evoquant le volet nutrition, l’une des innovations de cette nouvelle enquête, la chargée de nutrition au PAM, Yolande Agueh, a indiqué qu’il concerne uniquement les enfants de moins de 5 ans et a pour but de connaître l’état nutritionnel de ces enfants. « En appui avec la sécurité alimentaire, nous aurons à mieux mener nos interventions pour réduire toutes formes de malnutrition dans notre pays », a-t-elle conclu.

Juliette MITONHOUN

10 janvier 2022 par