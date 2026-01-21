mercredi, 21 janvier 2026 -

Palais de la Marina

21 nominations dans 2 ministères




Vingt et un (21) nominations ont été prononcées au ministère de la Justice et de la Législation, après avis favorable du Conseil supérieur de la Magistrature et au ministère du Numérique et de la Digitalisation. C’est à l’issue du Conseil des ministres de ce mercredi 21 janvier 2026.

I- Mesures individuelles.

Les nominations ci-après ont été prononcées :

· Au ministère de la Justice et de la Législation, après avis favorable du Conseil supérieur de la Magistrature :

A la Chancellerie

Directeur de cabinet

Monsieur Florentin GBODOU

Secrétaire général du ministère

Monsieur Séïdou BONI KPEGOUNOU

Collaborateur à l’Inspection générale des Services judiciaires

Monsieur Henri FADONOUGBO

Dans les juridictions

● Cour d’appel de Parakou

Président

Monsieur Thomas Mahougnon DASSI

Procureur général

Monsieur Koutchoro Ambroise ADJIBOYE

● Cour d’appel d’Abomey

Président

Monsieur Nourou Dine Malick BAKARY

1er Substitut général

Madame Gratias Gwladys GNACADJA HOUESSOU

● A la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme

Président de la Chambre de jugement des Infractions Economiques et du Terrorisme

Monsieur Antoine YEHOUENOU

Membre de la Commission de l’Instruction

Monsieur Rodrique Serge HOUNMANAKAN

Assesseur à la Chambre de Jugement des Infractions Economiques et du Terrorisme

Monsieur Mawouéna Fidèl TOHOUENOU

● A la Cour Spéciale des Affaires Foncières

Conseillers à la Chambre d’appel

 Monsieur Dossa Guillaume LALLY

 Monsieur Anihouvi Célestin KPONNON

Juge du 3ème cabinet d’Instruction

Monsieur Herbert SOLEVO

● Tribunal de première instance de première classe de Cotonou

Président

Monsieur Sowhannou Gutemberth Adelain Armel AZODOGBEHOU

Juge au tribunal

Monsieur Coffi Paul BIWINTON

Juge du 2ème cabinet d’Instruction

Monsieur Ozias Sèwanou KINTOYESSE

Juge du 3ème cabinet d’Instruction

Monsieur Christophe HOUEDETE

Juge du 4ème cabinet d’Instruction

Monsieur Ebony Viako DASSI

● Tribunal de première instance de première classe de Porto-Novo

Président

Monsieur Kuassi David Marie Joachim ANANI

Procureur de la République

Monsieur Ahouzounvè Alphonse AMOUSSOU

· Au ministère du Numérique et de la Digitalisation

Directrice générale de la Société béninoise des Infrastructures de Radiodiffusion

Madame Patricia Marie-France DOSSOU-GBETE épouse CODJIA.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

21 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




