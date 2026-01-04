21 Afro-Descendants reçoivent leur attestation de nationalité béninoise

Vingt-et-un (21) Afro-Descendants ont reçu, samedi 3 janvier 2026, leur attestation de nationalité béninoise. C’est lors d’une cérémonie au Complexe judiciaire de Cotonou.

Des Afro-Descendants reçoivent des attestations de nationalité béninoise. C’est dans le cadre de l’initiative My Afro Origins. Cette troisième cérémonie officielle a été organisée au profit de 21 Afro-Descendants en présence du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et de la Législation, Yvon DETCHENOU, ainsi que le Ministre des Affaires étrangères, Olushegun ADJADI BAKARI.

À travers cette initiative, le Bénin renoue les liens historiques avec les descendants de la traite transatlantique. Pour Aubierge Olivia HUNGBO, Directrice des Affaires civiles et des Sceaux au Ministère de la Justice et de la Législation, c’est un "acte fort de reconnaissance, de réparation et de réconciliation".

