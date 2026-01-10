samedi, 10 janvier 2026 -

509 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :     ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T poste disponible sur le BENIN . Et un HYDROGRAPHE Contact +229 0197339898 : ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T (…)     Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)    

Consultations du Tofâ aux Vodun Days

2026, année de prospérité au Bénin

Sous le signe du Losso sâ




Le Bénin aborde l’année 2026 sous le signe de Losso sâ, un Tofâ présenté comme porteur de bonnes perspectives par le collège de Bokonon. La consultation annuelle du Fâ s’est tenue vendredi 9 janvier 2026 à Ouidah, en marge des Vodun Days.

Le collège de bokonon a révélé, en présence du chef de l’Etat Patrice Talon, de la vice-présidence Mariam Chabi Talata et d’un parterre de dignitaires et d’adeptes du culte Vodun, le signe du Fâ qui gouverna l’année 2026. C’est Losso Sa.

Mahugnon Kakpo, président du Comité des rites Vodun du Bénin, a livré la lecture officielle du signe. Losso Sa renvoie, selon lui, à des valeurs de solidité, d’endurance et de prospérité. À travers une image symbolique, il a déclaré que « l’oiseau qui veut manger l’enfant du verre urticant doit d’abord se forger un bec en métal », une métaphore illustrant la capacité du Bénin à faire face aux épreuves et aux menaces.

Les enseignements mettent en garde contre toute tentative de déstabilisation de l’État, jugée vouée à l’échec et susceptible de produire des effets négatifs pour ses auteurs.

Le signe annonce toutefois des enjeux sensibles liés aux ressources et aux espaces, appelant les dirigeants à la vigilance et à l’équité afin d’éviter des tensions ou des conflits ouverts. L’oracle exhorte a éviter l’ « insubordination » à tous les niveaux.

M. M.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

10 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




La part du tourisme portée de 6 à 13,4% du PIB d’ici 2030


10 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Au Bénin, le tourisme pèse aujourd’hui environ 6 % du Produit Intérieur (…)
Lire la suite

La SGDS mobilisée pour la salubrité aux Vodun Days


9 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
‎À Ouidah, la Société de Gestion des Déchets et de la Salubrité (SGDS), (…)
Lire la suite

Voici le programme de la 2ᵉ journée des Vodun Days


9 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Les Vodun Days 2026 se poursuivent ce vendredi 9 janvier à Ouidah avec (…)
Lire la suite

Des activités culturelles programmées au CCRI Ouidah


6 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso
Le Centre Culturel de Rencontre International (CCRI – John Smith) de (…)
Lire la suite

Soft power culturel : de l’attractivité béninoise à l’économie réelle


5 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
. À quelques jours de l’ouverture des Vodun Days, prévue le 10 (…)
Lire la suite

Jean Michel Abimbola rassure sur le dispositif sécuritaire


5 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Toutes les dispositions sont prises pour garantir la sécurité des (…)
Lire la suite

Ciara, la star américaine sera au géant concert des Vodun Days


3 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Après un tour au Bénin en juillet 2025 où elle a obtenu la nationalité (…)
Lire la suite

Les seize candidats entrent à la Station


31 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
L’épisode 5 de l’émission Les Nouveaux Boss - Qui seront les (…)
Lire la suite

Ouidah prête à accueillir Vodun Days 2026


30 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
``Ouidah s’apprête à vibrer au rythme des Vodun Days, du 8 au 10 (…)
Lire la suite

Voici les grandes affiches des concerts des Vodun Days


18 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Ouidah accueille les 08, 09 et 10 janvier, l’édition 2026 des Voduns (…)
Lire la suite

La légende Angélique Kidjo aux Vodun Days 2026


17 décembre 2025 par Marc Mensah
La légende de la musique africaine Angélique Kidjo sera sur la scène (…)
Lire la suite

Appel à projets pour les goodies de la marque-pays "Un Monde de Splendeurs"


16 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
L’Agence Béninoise pour le Développement du Tourisme lance un appel à (…)
Lire la suite

Le FiMiKA, un festival au service de la création africaine et de la (…)


11 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le Festival international de mode IKA (FiMiKA), s’est déroulé samedi 06 (…)
Lire la suite

Un nouveau pacte pour relancer la lecture publique au Bénin


10 décembre 2025 par Marc Mensah
Le Bénin et le Département français de la Vendée viennent de signer une (…)
Lire la suite

Les inscriptions ouvertes pour le prix Adiaha


10 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
La Fondation Ladima annonce l’ouverture des inscriptions pour (…)
Lire la suite

Cotonou Comedy Festival s’ouvre sous des éclats de rire


5 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le Dôme du Sofitel de Cotonou a vibré, jeudi 4 décembre 2025, au rythme (…)
Lire la suite

Une immersion au cœur des métiers d’art le 13 décembre


5 décembre 2025 par La Rédaction
Le Club des Métiers d’Art et d’Artisanat du Togo (CMATg) organise une (…)
Lire la suite

Le Gouvernement accompagne l’édition 2025 des Ciné229 Awards


5 décembre 2025 par Marc Mensah
A l’approche des Ciné229 Awards 2025, la présidente du Comité (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires