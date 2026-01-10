2026, année de prospérité au Bénin

Le Bénin aborde l’année 2026 sous le signe de Losso sâ, un Tofâ présenté comme porteur de bonnes perspectives par le collège de Bokonon. La consultation annuelle du Fâ s’est tenue vendredi 9 janvier 2026 à Ouidah, en marge des Vodun Days.

Le collège de bokonon a révélé, en présence du chef de l’Etat Patrice Talon, de la vice-présidence Mariam Chabi Talata et d’un parterre de dignitaires et d’adeptes du culte Vodun, le signe du Fâ qui gouverna l’année 2026. C’est Losso Sa.

Mahugnon Kakpo, président du Comité des rites Vodun du Bénin, a livré la lecture officielle du signe. Losso Sa renvoie, selon lui, à des valeurs de solidité, d’endurance et de prospérité. À travers une image symbolique, il a déclaré que « l’oiseau qui veut manger l’enfant du verre urticant doit d’abord se forger un bec en métal », une métaphore illustrant la capacité du Bénin à faire face aux épreuves et aux menaces.

Les enseignements mettent en garde contre toute tentative de déstabilisation de l’État, jugée vouée à l’échec et susceptible de produire des effets négatifs pour ses auteurs.

Le signe annonce toutefois des enjeux sensibles liés aux ressources et aux espaces, appelant les dirigeants à la vigilance et à l’équité afin d’éviter des tensions ou des conflits ouverts. L’oracle exhorte a éviter l’ « insubordination » à tous les niveaux.

