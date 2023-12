2023, une année d’intenses appuis aux couches vulnérables (OFFE)

L’Observatoire de la Famille, de la Femme et de l’Enfant (OFFE) du Ministère des Affaires Sociales et de la Microfinance (MASM) a rendu publiques, vendredi 29 décembre 2023, les statistiques générées en 2023 dans le cadre du SYDoFFE NG.

L’offre de services de protection à l’endroit des couches vulnérables a connu une « augmentation » au cours de l’année 2023, selon les indicateurs sociaux. « Les services d’offre de protection sociale, les services de réponse aux (…) sollicitations sociales adressées par les couches vulnérables ont augmenté au cours de l’année 2023 comparé à l’année 2022 sur tous les indicateurs des domaines du SYDoFFE », a indiqué Nassirou Hararou Kassoumou , le Directeur général de l’Observatoire de la Famille, de la Femme et de l’Enfant (OFFE) du Ministère des Affaires Sociales et de la Microfinance (MASM), vendredi 29 décembre 2023 lors d’une rencontre avec les professionnels des médias et les responsables d’Organisations de la Société Civile.

C’est en présence de Représentants de l’Autorité de Protection des Données à caractère Personnel (APDP), l’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSTAD).

« (…) En 2023, les services d’assistance sociale, les services du ministère des affaires sociales et leurs partenaires ont apporté des réponses beaucoup plus importantes et beaucoup plus massive aux sollicitations et aux besoins des couches vulnérables », précise le DG de l’OFFE.

A titre indicatif, il a fait savoir que 10.448 enfants orphelins en âge de fréquenter ont été accompagnés à la date du 30 novembre 2023 contre 11.000 enfants pour l’année 2022. Les données de cet indicateur (protection de l’enfant) seront à la hausse lorsqu’on intégrera les chiffres du mois de décembre 2023.

S’agissant du nombre d’enfants en situation d’urgence qui ont fait l’objet de prise en charge de la part des services sociaux, il s’élève en 2023 à 4.796 enfants contre 1.225 en 2022.

15.856 enfants malnutris ont été pris en charge en 2023 par les structures de protection sociale contre 11.405 cas en 2022.

La tendance est également à la hausse en ce qui concerne la promotion du genre, la promotion de la famille et de la femme. Le nombre de femmes outillées au leadership et aux postes de prises de décisions, un des indicateurs clés de ce domaine de protection sociale, montre que. 31.861 femmes ont été formées en 2023 contre 6.847 seulement en 2022.

249.537 cibles ont été impactées en 2023 contre 128.300 en 2022 en ce qui concerne l’indicateur lié au nombre de participants touchés par des séances de sensibilisation sur la promotion des valeurs familiales.

11.050 ménages ont été touchés en 2023 contre 2.131 seulement en 2022 par des séances de promotion de dialogues parent-enfant pour une parenté responsable.

L’effectif des personnes prises en charge par les services d’assistance sociale est passé de 125.145 en 2022 à 257.543 en 2023.

Les consultations sociales menées par les services d’assistance sociales sont passées de 54.881 en 2023 à 49.900 cas de consultation sociale en 2022.

Au regard de ces quelques indicateurs, le Dg OFFE est parvenu à la conclusion selon laquelle « l’année 2023 a été une année d’intenses activités des services sociaux et des services de protection sociale et surtout une année d’augmentation de l’offre de protection sociale à l’endroit des couches vulnérables ». « Les indicateurs montrent un accroissement réel des offres de service à porter des réponses à nos cibles », a ajouté Nassirou Hararou Kassoumou.

Ces « résultats » dépassent les « attentes », selon Blanche Sonon, présidente de Social Watch Bénin. « (…) C’est un nouveau départ que les indicateurs du Bénin dans le domaine de la protection voire tout ce qui concerne la personne humaine soient vraiment disponibles », s’est réjouie la présidente du réseau de contrôle citoyen et de l’action publique au Bénin.

Le Système Intégré des données relatives à la Famille, la Femme et l’Enfant de Nouvelles Génération (SYDoFFE NG) adresse à travers plus de 140 indicateurs l’ensemble des interventions menées par le Ministère des affaires sociales, ses structures déconcentrées et ses partenaires à l’endroit des couches vulnérables.

« Le SYDoFFE, en 4 ans a fait un bond qualificatif (…) Il y a eu beaucoup d’avancées », selon Rolande Degboe, représentante de l’ONG La Bergerie de Dieu.

Les représentants des OSC ont plaidé pour plus de synergie entre les parties prenantes intervenant dans la collecte des données du SIDoFFE.

Lors de la rencontre, un regard rétrospectif a été fait sur les 4 années d’implémentation du système de collecte de données SYDoFFE NG, sur les enjeux, les défis et les améliorations apportées à ce système sous l’impulsion du Ministre des affaires sociales et de la microfinance, Véronique Tognifodé.

Le « Tableau de bord social sur la protection de l’enfant au titre de 2022 », l’ « état des lieux des statistiques sur les VBG dans les départements du Bénin de 2019 à 2023 » ont été présentés à l’assistance.

M. M.

31 décembre 2023 par ,